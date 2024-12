Visto por 18 milhões na semana de estreia, mistério que emplacou como o mais visto no Top 10 mundial por 25 dias na Netflix

Ninguém pode afirmar com certeza o que ocorre entre as quatro paredes de uma família, sobretudo quando uma fortuna vultosa permeia suas dinâmicas e atrai disputas que parecem insolúveis. Em “Paralisia”, a diretora Nour Wazzi apresenta um microcosmo que, em sua essência, dialoga com as tensões universais da convivência familiar, mas que ganha contornos ainda mais sombrios ao explorar a complexidade humana em um ambiente onde segredos e traições se entrelaçam. Quanto mais privilégios estão em jogo, mais intensa é a emergência de monstros escondidos nas sombras dessas relações.

Nascida em Beirute durante a guerra civil e estabelecida no Reino Unido há mais de duas décadas, Wazzi transita com habilidade entre críticas sociais e construções narrativas que oscilam entre o mistério e o erotismo. Essa abordagem não apenas confere profundidade à trama, mas também evidencia um universo em que os personagens parecem condenados a repetir padrões destrutivos. Nesse contexto, o filme sugere que, para algumas pessoas, o caos é o único estado possível de existência.

A narrativa é impulsionada por um evento perturbador: Katherine Carter, vivida por Famke Janssen, desperta de um coma de três dias após sofrer um traumatismo craniano severo. Além da limitação motora que a impede de mover o olho direito, Katherine enfrenta a perspectiva de se tornar prisioneira de seu próprio corpo, cognitivamente intacta, mas confinada a um ambiente que exige cuidados paliativos constantes. Essa premissa inicial estabelece um clima de tensão crescente, enquanto a trama retrocede para revelar os eventos que culminaram na tentativa de assassinato contra ela.

O roteiro de Rowan Joffe desvenda, com precisão cirúrgica, os bastidores de uma disputa familiar repleta de ressentimentos e ambições. Lina, interpretada por Rose Williams, é a enteada e nora de Katherine, uma dinâmica que por si só desafia convenções. A jovem explica que, após a morte do marido de Katherine, esta foi submetida a uma situação de humilhação e incerteza: excluída do testamento, ela viu Jamie, filho do casal e vivido por Finn Cole, ser nomeado o único herdeiro.

Essa redistribuição de poderes na mansão Rowling é palco de embates acirrados entre Katherine e Lina, que disputam o papel central nos rumos da família. O conflito não é apenas territorial, mas também emocional, e revela camadas de manipulação e dependência que remontam ao passado. Uma reviravolta crucial surge quando é revelado que Lina foi criada por Katherine e seu falecido marido, adicionando uma dimensão ainda mais inquietante ao enredo.

Na transição do segundo para o terceiro ato, “Paralisia” assume plenamente sua identidade como um thriller sensual e psicológico. A dinâmica entre Katherine, Lina e o médico da família, Robert Lawrence, interpretado por Alex Hassell, intensifica-se, transformando o que parecia ser um simples jogo de interesses em um emaranhado de paixões e segredos. Lawrence é uma figura ambígua, cuja lealdade e intenções permanecem nebulosas até o desfecho.

Wazzi conduz a trama com maestria, oferecendo reviravoltas que desafiam as expectativas do público sem sacrificar a coerência narrativa. A atuação de Hassell é especialmente notável, ancorando o suspense em uma performance que transmite tanto vulnerabilidade quanto ameaça. Ao mesmo tempo, Janssen e Williams entregam interpretações carregadas de intensidade, tornando palpáveis as tensões entre suas personagens.

Mais do que uma história de intrigas familiares, “Paralisia” explora temas contemporâneos, como a dinâmica de poder entre gêneros, os limites da sororidade e a fragilidade das relações humanas quando submetidas a pressões extremas. A direção segura de Wazzi e o roteiro bem elaborado transformam o filme em uma experiência instigante, que provoca reflexões ao mesmo tempo em que entretém.

Em seu clímax, o filme transcende as expectativas de um drama convencional ou de um suspense previsível, consolidando-se como uma narrativa complexa e impactante. “Paralisia” é, sem dúvida, um convite para revisitar nossas próprias relações e considerar o peso das escolhas que moldam nossas vidas.