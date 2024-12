Indicada ao Globo de Ouro 2025, a melhor série do ano da Netflix vai te viciar

A condição da mulher nas sociedades contemporâneas talvez seja o símbolo mais bem-acabado quanto a demonstrar na prática as transformações pelas quais passamos no último meio século. Se até meados dos anos 1970 ver uma mulher em cargos de chefia era como deparar-se com um marciano típico, verde e com antenas brilhantes, hoje não existe nada mais banal que verificar que por trás de megacorporações, do comércio varejista aos bancos públicos, existe um par de sapatos de salto alto, batom e terninhos de grife adornando inteligências privilegiadas.

As mudanças estruturais alicerçadas em mulheres ao redor do mundo soam como apenas um delírio enevoado se se tem por contraponto o lugar na história de onde saíram e quão longe puderam chegar, à custa de muito esforço e boa dose de autossacrifício. A personagem central de “Black Doves” dá a impressão de saber muito bem o que está fazendo, mas nesse momento de balanço de tudo quanto pôde amealhar ao longo da carreira como agente secreta em oposição ao muito que já perdeu (e continua perdendo) constata que não tem o mais importante.

Helen Webb, a anti-heroína da excelente série criada por Joe Barton, parece estar sempre à reboque de acontecimentos que pouco ou nada relacionam-se com suas preferências, reflexo imediato da natureza de seu ofício. Ninguém dúvida que Helen ostenta um sorriso franco em muitas cenas; entretanto, esses momentos de felicidade líquida escorrem-lhe pelos dedos todas as vezes em que é obrigada a encarar a realidade que sustenta a narrativa, mais e mais intrincada conforme os diretores Alex Gabassi e Lisa Gunning deslindam o mistério por trás da protagonista, sobre quem paira a verdade inescapável de que sua vida é feita de sonhos recalcados que tenta realizar a todo custo, desprezando a lógica, o bom senso, o tal sistema de freios e contrapesos morais de que toda criatura é dotada.

Helen torna-se esposa de Wallace Webb, o ministro da Defesa do Reino Unido interpretado por Andrew Buchan, para dar andamento a uma operação da Black Doves, uma empresa de espionagem conhecida pelo caráter predatório, e já poderia ter concluído a missão, não fosse ter ficado grávida e ter se encontrado com a mãe de um casal de adoráveis gêmeos. Por paradoxal que soe, ela consegue manter um caso com James Davies, um funcionário público vivido por Andrew Koji, morto junto com outras duas pessoas no início do primeiro episódio. Nesse embalo, também chega à história Sam, um sujeito tão cheio de enigmas quanto ela, e, ao longo dos cinco capítulos restantes, Keira Knightley e Bem Whishaw fazem gato e sapato das conjecturas do público nessa história sobre uma mulher em busca de identidade e um pouco de calor. Uma pomba negra privada de seu ninho.