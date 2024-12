121 dias no Top 10 mundial: drama de Segunda Guerra, com Colin Firth, é tesouro inestimável na Netflix

Filmes de guerra como “O Soldado que Não Existiu” frequentemente expõem as dualidades da condição humana: a nobreza do autossacrifício e a obscuridade dos instintos mais vis. Sob essa lente, a obra de John Madden transcende o simples relato histórico para explorar a intricada teia entre moralidade e estratégia. Lançado em 15 de abril de 2022, o filme reconstitui uma operação de contraespionagem da Segunda Guerra Mundial que, apesar de sua estranheza e ousadia, pavimentou o caminho para a vitória dos Aliados.

A única hesitação de Madden parece residir na escolha do título — provocativo ao ponto da indecorosidade. Porém, essa peculiaridade não diminui o brilho de uma narrativa meticulosamente conduzida e apoiada por um elenco estelar. Com um toque melodramático que exige habilidade para não cair no lugar-comum, o filme equilibra rigor histórico e sensibilidade artística, como um prato requintado que demanda preparo impecável.

A trama se concentra na Operação Mincemeat, um plano engenhosamente absurdo: enganar o exército alemão plantando documentos falsos em um cadáver deixado à deriva na costa espanhola. A narrativa incorpora Ian Fleming, ainda desconhecido, vivido por Johnny Flynn. Fleming serve como fio condutor, narrando os bastidores dessa empreitada, enquanto rascunha suas próprias ambições literárias. Tal perspectiva insere o público em uma visão privilegiada, como se fossem espectadores de um teatro onde a história é escrita em tempo real.

O plano, desenvolvido por Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), precisava de uma execução impecável. Com Winston Churchill determinado a atacar a Sicília, mas receoso de expor sua estratégia, a operação visava desviar a atenção alemã para a Grécia. Para isso, o cadáver de um suicida recebeu a identidade fictícia de William Martin, um oficial portador de informações confidenciais.

O elenco, amplamente composto por estrelas britânicas, entrega performances marcantes. Colin Firth equilibra vulnerabilidade e determinação como Montagu, enquanto Macfadyen adiciona uma camada de intensidade ao pragmático Cholmondeley. Kelly Macdonald, como Jean Leslie, empresta um charme sutil a uma trama repleta de tensões e ambiguidades. Penelope Wilton brilha como a secretária Hester Leggett, oferecendo uma visão quase mundana de um universo repleto de intrigas.

Simon Russell Beale retrata Churchill com uma austeridade convincente, enquanto Will Keen, como o legista Salvador Gomez-Beere, introduz uma tensão adicional ao quase comprometer o sucesso do plano. Essas atuações, somadas à direção precisa de Madden, conferem ao filme um dinamismo raramente visto em obras que abordam temas tão densos.

Por trás da narrativa principal, o filme examina dilemas éticos profundos. A decisão de sacrificar cem mil soldados na invasão da Sicília, ou de manipular informações e pessoas em nome de um bem maior, ilustra a tensão entre pragmatismo e moralidade. Nicholas Rowe, como o capitão David Ainsworth, oferece um contraponto moral à lógica implacável que guia a operação. Em meio a esse cenário, a frase de Maquiavel — “os fins justificam os meios” — é posta à prova de forma contundente.

John Madden habilmente mantém a linha tênue entre realidade e ficção, transformando um episódio obscuro da Segunda Guerra Mundial em um conto fascinante de audácia e engenhosidade. A inclusão de Ian Fleming não apenas acrescenta uma camada literária à narrativa, mas também reforça a sensação de que o público está diante de um espetáculo cuidadosamente coreografado.

