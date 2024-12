O romance que fez milhares de pessoas caírem aos prantos nos cinemas do mundo todo, na Netflix

Antes mesmo de a pandemia de Covid-19 trazer à tona questões sobre distanciamento social, o cinema já abordava a temática em narrativas envolventes. “A Cinco Passos de Você” é um exemplo que dialoga com essa sensibilidade, utilizando um cenário hospitalar para explorar o amor adolescente em meio à fragilidade da vida. A obra, dirigida por Justin Baldoni e roteirizada por Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, constrói uma história emocionante sobre limites, esperança e conexões humanas.

A trama gira em torno de Stella (Haley Lu Richardson) e Will (Cole Sprouse), dois adolescentes de 17 anos com fibrose cística que se conhecem durante internações em um hospital. Apesar de compartilharem a mesma condição, suas trajetórias são marcadas por opostos: enquanto Stella é metódica e obcecada por controle, Will adota uma postura rebelde e despreocupada diante de sua doença. Esse contraste é intensificado por uma proibição médica intransponível: qualquer contato físico entre eles é mortal, devido às bactérias que carregam.

O filme captura o conflito entre a força irresistível do amor e as limitações impostas pela condição de saúde. Para Stella, cada momento é cuidadosamente calculado, com sua vida organizada como uma rotina inquebrável. Esse rigor é, ao mesmo tempo, sua forma de sobrevivência e um reflexo do peso emocional de anos convivendo com a incerteza. Will, por outro lado, é movido pelo desejo de desafiar as regras, como se já houvesse aceitado o desfecho inevitável de sua condição. Esse embate entre controle e liberdade conduz a relação dos protagonistas, gerando tensões e momentos de descoberta.

Uma das camadas mais profundas do filme é revelada nos vídeos de Stella, publicados em seu canal no YouTube. Através dessas postagens, ela compartilha sua luta diária e os dilemas emocionais que a cercam, incluindo a perda de uma amiga e a culpa de seguir viva. Will, ao assistir esses vídeos, desenvolve uma admiração crescente por Stella, enxergando nela uma resiliência que ele próprio parece ter perdido. Essa dinâmica reforça a força do vínculo entre eles, mesmo que condicionado por barreiras físicas intransponíveis.

Apesar da previsibilidade de seu enredo, “A Cinco Passos de Você” consegue transcender o clichê graças às atuações notáveis de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Richardson entrega uma performance comovente e autêntica, enquanto Sprouse equilibra fragilidade e carisma, formando uma química que sustenta a narrativa. Os momentos de maior impacto emocional surgem das interações genuínas entre os dois, que capturam com sensibilidade a vulnerabilidade e a força presentes no amor adolescente.

A narrativa vai além de uma história de romance proibido, explorando temas universais como a busca por propósito, a aceitação da mortalidade e a importância das conexões humanas em tempos de adversidade. A jornada de Stella e Will é marcada por escolhas difíceis e sacrifícios, destacando a capacidade do amor de transformar até as situações mais desafiadoras. É nessa dualidade – a esperança que conforta e a perda que ensina – que o filme encontra sua essência.

“A Cinco Passos de Você” é mais do que um drama romântico. É uma reflexão sincera sobre os laços que nos unem, mesmo diante de obstáculos insuperáveis. Embora carregado de elementos familiares do gênero, o filme encontra autenticidade ao explorar a força do afeto em um contexto de fragilidade extrema. Sua mensagem ecoa como um lembrete da capacidade humana de encontrar beleza em meio ao caos, tornando-se uma experiência emocionalmente rica e inesquecível.