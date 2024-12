78 milhões viram a aprovaram: comédia romântica na Netflix vai alegrar seu dia instantaneamente

Mark Waters consolidou sua carreira ao trazer à tela comédias icônicas que moldaram o início dos anos 2000, como “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvada”, ambas estreladas por Lindsay Lohan. Esses clássicos, além de reverenciados por toda uma geração, definiram o tom para muitas comédias subsequentes. Agora, Waters retorna à fórmula familiar com “A Mãe da Noiva”, uma produção da Netflix que presta tributo ao clássico “O Pai da Noiva”, estrelado por Steve Martin, mas com um toque moderno e uma narrativa centrada na perspectiva feminina. Embora ambos explorem as tensões e os vínculos que emergem em meio aos preparativos de casamento, “A Mãe da Noiva” se destaca por sua trajetória distinta, fugindo do arquétipo do pai superprotetor e adotando uma abordagem mais sutil e contemporânea.

Aqui, a protagonista Lana, vivida por Brooke Shields, não encarna a mãe dominadora tradicional. Ao contrário, suas ações revelam uma mulher tentando desesperadamente agradar à filha Emma, interpretada por Miranda Cosgrove, mesmo que isso signifique abrir mão de suas próprias opiniões. No entanto, essas concessões não a fazem fraca; elas evidenciam um amor profundo e uma vontade de colocar a felicidade de Emma acima de tudo. Waters constrói essa dinâmica com humor e leveza, equilibrando momentos emocionantes e cômicos.

Lana, médica e pesquisadora respeitada na Johns Hopkins, se encontra em um ponto de inflexão na vida pessoal, enquanto Emma se prepara para deixar o lar. O que começa como uma tentativa de convencê-la a voltar para casa logo se transforma em uma surpresa avassaladora: Emma está noiva, e o pedido de casamento orquestrado pelo genro RJ (Sean Teale) pretende conquistar não apenas a futura esposa, mas também sua exigente sogra. Como se isso não bastasse, a cerimônia será realizada na paradisíaca Phuket, adicionando uma camada exótica e inesperada ao enredo.

A reviravolta que dá sabor à trama surge com a revelação de que o pai do noivo, Will (Benjamin Bratt), é um antigo amor universitário de Lana. O reencontro forçado por circunstâncias familiares traz à tona lembranças e questões não resolvidas, que Waters explora com seu estilo característico de humor leve, porém eficaz. O passado inacabado entre Lana e Will ameaça interferir na relação de Emma e RJ? Ou esse choque de sentimentos antigos pode reacender um novo começo para eles?

Apesar de não inovar no gênero, “A Mãe da Noiva” cumpre com excelência sua proposta: proporcionar uma experiência de entretenimento leve, com momentos de humor descomplicado e diálogos cativantes. Shields e Bratt oferecem atuações carismáticas, sustentando a narrativa com química palpável. A deslumbrante paisagem de Phuket serve como pano de fundo ideal para essa comédia que, sem grandes pretensões, convida o espectador a relaxar e aproveitar a jornada.

Waters reforça sua capacidade de transformar histórias simples em experiências agradáveis. “A Mãe da Noiva” pode não ser revolucionário, mas é exatamente o que promete: uma fuga do cotidiano, embalada por risos e emoções familiares.