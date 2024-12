Se você gosta de ação, não pode perder o melhor filme de 2024, original da Netflix

O fim do mundo tem sido um tema fascinante e repleto de possibilidades no imaginário sul-coreano, e esse fascínio encontra terreno fértil em produções cinematográficas que mesclam o apocalipse com dramas humanos intensos. Em “Invasão Zumbi” (2016), dirigido por Yeon Sang-ho, o colapso global é apenas o pano de fundo para uma história intimista: um pai divorciado e workaholic cede aos apelos da filha e embarca com ela em um trem para Busan, onde ela passará uma temporada com a mãe. A viagem, inicialmente comum, rapidamente se transforma em um pesadelo quando hordas de mortos-vivos tomam conta do país — e do próprio trem.

Esse marco do cinema sul-coreano serviu como catalisador para uma nova geração de filmes que exploram diferentes formas de apocalipse, refletindo tanto questões locais quanto universais. É nesse contexto que “Em Ruínas” (“Ransacked”), dirigido por Heo Myeong-haeng, se destaca. Seguindo a trilha aberta por Sang-ho, o filme aborda a obsessão sul-coreana pelo fim do mundo com uma abordagem inovadora e visceral. Os roteiristas Kim Bo-tong e Kwak Jae-min ancoram a trama em cenários nacionais, mas ampliam o escopo para questões de relevância global, evitando didatismos excessivos, embora as mensagens subjacentes sejam inegáveis.

No centro da narrativa está Yang Gi-su, interpretado por Lee Jun-hee, um cientista perturbado cuja busca por trazer sua filha So-yeon (vivida por No Jeong-ee) de volta à vida já resultou na morte de mais de cem pessoas. Apesar da intervenção tardia de um batalhão policial, Yang consegue aplicar uma substância experimental na filha antes de ser alvejado. Essa substância confere um tempo de vida adicional às custas de uma transformação monstruosa. Ferido, ele consegue escapar, enquanto, nas proximidades, os últimos remanescentes da humanidade lutam pela sobrevivência. O instinto de autopreservação domina, e qualquer criatura que ofereça carne, humana ou não, torna-se alvo — embora algumas exceções sejam feitas, como quando Choi Ji-wan, ex-morador de um bairro nobre de Seul, poupa um gato laranja para concentrar seus esforços em um crocodilo que se aproxima ameaçadoramente.

A luta contra o réptil ilustra a brutalidade da nova ordem mundial. Choi acerta uma flecha na cabeça do animal, mas o golpe é insuficiente. Encurralado, ele se refugia em um carro abandonado enquanto o crocodilo, um verdadeiro sobrevivente jurássico, tenta alcançá-lo. Quando tudo parece perdido, Nam-san, o caçador do título em inglês (“The Harsh Land Hunter”), surge para salvar o dia. Com precisão letal, ele fatia o crocodilo começando pela cauda, aproveitando cada pedaço como moeda de troca em um mundo onde itens utilitários são mais valiosos que joias ou relíquias. Afinal, o colapso da civilização já é uma realidade há três anos, e tanto Nam-san quanto Choi Ji-wan se resignaram a essa existência sem glamour.

Assim como Ma Dong-seok em “Invasão Zumbi”, Nam-san encarna um anti-herói que luta para proteger os sobreviventes de ameaças constantes, sejam elas os canibais ou os seguidores de Yang Gi-su. A direção de Heo Myeong-haeng não economiza nos efeitos especiais típicos de blockbusters apocalípticos, oferecendo sequências de ação impactantes protagonizadas por seu carismático herói. No entanto, o filme não escapa de explorar a complexidade moral: mesmo o protetor tem suas falhas, e a batalha final entre Nam-san e o vilão Yang Gi-su revela que nem mesmo os heróis são totalmente imunes à ambiguidade ética.

Com um desfecho que reforça o heroísmo tortuoso de Nam-san, “Em Ruínas” consolida o apocalipse como um espelho da condição humana, onde a sobrevivência exige tanto sacrifício quanto adaptação. Mais do que um simples espetáculo visual, o filme mergulha fundo nos dilemas existenciais de seus personagens, garantindo que o público reflita sobre o significado de persistir em um mundo que já se perdeu.