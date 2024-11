Você já viu o romance que passou 13 semanas no Top 10 da Netflix em 2024?

A dor de não corresponder às expectativas sociais é uma experiência universal, que ecoa no íntimo de muitos. Hoje, no entanto, a sociedade avança rumo à inclusão, celebrando a pluralidade de identidades e vivências. Esse progresso abre espaço para que indivíduos se sintam mais livres para expressar suas verdadeiras essências, superando o medo de julgamentos ou exclusões.

No cinema, essa busca pela compreensão humana encontra um olhar atento em Richard LaGravenese. Reconhecido por obras como “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu te Amo”, o cineasta entrega em “Tudo em Família” uma comédia romântica inteligente e bem-humorada, que desconstrói a glamurização das celebridades enquanto explora as nuances das relações interpessoais. Estrelado por Zac Efron e Joey King, o filme dá um toque de humanidade às figuras públicas, frequentemente vistas como inatingíveis.

Na trama, Zac Efron interpreta Chris Cole, um astro de filmes de ação que goza de enorme sucesso comercial. Apesar de sua carreira brilhante, Chris carrega um traço sombrio: a relação abusiva com sua assistente, Zara (Joey King). Por dois anos, ele a subjuga com constantes humilhações por falhas triviais, até que ela decide se demitir. Essa decisão força Chris a encarar a extensão de sua dependência emocional e profissional por Zara, especialmente porque nenhuma nova assistente parece corresponder às suas necessidades. Determinado a convencê-la a voltar, Chris oferece a ela o cargo de produtora, uma posição que sempre foi o grande sonho de Zara.

O dilema se intensifica quando Chris vai até a casa de Zara para implorar por sua volta e acaba conhecendo sua mãe, Brooke Harwood (Nicole Kidman). Viúva e autora de sucesso, Brooke desperta em Chris uma conexão imediata, culminando em uma noite juntos. O retorno inesperado de Zara no dia seguinte gera uma situação caótica, que dá início a uma série de acontecimentos recheados de humor e emoção, revelando as complexidades das relações familiares e profissionais.

Brooke, por sua vez, enfrenta seus próprios dilemas. Incentivada pela ex-sogra Leila Ford (Kate Bates), que desempenha o papel de conselheira sábia e afetuosa, Brooke começa a considerar um relacionamento sério com Chris. Leila, determinada a ver a nora seguir em frente e buscar felicidade após anos de luto, encoraja-a a explorar essa nova possibilidade. Enquanto isso, Zara precisa lidar com seus sentimentos conflituosos, oscilando entre a raiva por Chris e a proteção que sente pela mãe.

A história atinge seu ápice quando Zara descobre que Chris planeja dar a Brooke um par de brincos idêntico aos que oferecia às ex-namoradas para terminar relacionamentos. Indignada, Zara confronta Chris e revela tudo a Brooke, que decide encerrar o romance. Esse confronto, porém, catalisa um amadurecimento nos personagens. Zara aprende que interferir na vida amorosa da mãe não cabe a ela, enquanto Chris se vê forçado a refletir sobre suas atitudes superficiais e o impacto que elas têm sobre os outros. Brooke, finalmente, prioriza a si mesma, reafirmando sua independência e escolhendo o caminho que mais lhe traz felicidade.

“Tudo em Família”, disponível na Netflix, pode se apoiar em fórmulas narrativas previsíveis, mas compensa com charme, leveza e uma mensagem universal. O elenco cativante e as interpretações genuínas transformam o filme em quase duas horas de entretenimento reconfortante. Entre risos e momentos de reflexão, a obra destaca a relevância da empatia, do perdão e da coragem de perseguir a felicidade pessoal. Ideal para quem busca uma experiência tocante, o filme é um lembrete suave, mas poderoso, do valor de aprender, crescer e seguir em frente.