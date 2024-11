Seja feliz por 84 minutos: nova comédia romântica de Natal da Netflix vai aquecer seu coração

Que atire a primeira pedra quem nunca atrapalhou-se com as muitas possibilidades da tecnologia. Essa é a premissa de “Uma Mensagem Antes do Natal”, mais uma comédia romântica com as festas natalinas por pano de fundo. Experiente em contar essas histórias sobre paixões inesperadas, desencontros, venturas e promessas de felicidade eterna que tomam forma na vida de gente comum nos últimos dias antes da Noite Feliz — mesmo com o frio implacável que grassa no hemisfério norte —, T.W. Peacocke remexe velhos conceitos sobre o que vem a ser entregar-se a um sentimento do qual poucos escapam, por mais combalidos que estejam. Peacocke faz questão que o Natal surja em todas as suas cores e brilho aqui, fazendo do roteiro de Cara J. Russell uma verdadeira ode à magia tão própria que se espalha por toda parte nessa época. Tanto que acaba enjoando um pouco…

Addie tem uma vida irritantemente comum. Quando o fim do ano se aproxima, ela sai para jantar no Al Dottore com Bruce, o pai interpretado por Rob Stewart, que, viúvo, está usufruindo a aposentadoria recente viajando pelo mundo. Depois de um desses encontros, ela volta para casa e recebe uma mensagem de uma tal Nana, e então o filme começa. Do outro lado da linha, uma senhora acredita ter discado para a neta, Paige, mas uma chamada de vídeo trata de esclarecer o engano e fomentar uma amizade desinteressada, mas que não deixa de provocar certo incômodo.

Se outra fosse a abordagem, “Uma Mensagem Antes do Natal” poderia enveredar para um slasher terror da pesada, com direito a hectolitros de sangue e um Papai Noel colérico, a exemplo do que se vê em “Noite Infeliz” (2022), de Tommy Wirkola, mas Peacocke mantém-se no terreno do previsível e leva o enredo para as montanhas cobertas de neve de Vermont, na fronteira com o Canadá, para onde Addie segue depois de aceitar o convite de Nana (ou Maybel para os não tão íntimos) para festejar o Natal com sua família.

As sequências em Vermont — na verdade Toronto — de fato tem muito do calor que se espera de uma produção dessa natureza, embora o diretor esteja sempre frisando o estranhamento dos parentes de Maybel diante da convidada de última hora. Merritt Patterson e Jayne Eastwood compõem uma dupla muito mais verossímil que Addie e James, o neto de Maybel com quem a moça começa um flerte correspondido à larga. Trevor Donovan faz sua parte, mas o naco mais saboroso aqui é mesmo o insólito elo formado entre duas mulheres de gerações e culturas diferentes, unidas pelo excesso de si mesmas em suas tristezas e seu isolamento, quebrado com uma ajudinha do destino, bem menos austero quando chega dezembro.