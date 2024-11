Lindsay Lohan está de volta: acaba de chegar à Netflix a comédia romântica que promete ser o filme mais assistido de 2024

Lindsay Lohan, um ex-ídolo adolescente do começo dos anos 2000, vem conseguindo recobrar o sucesso que a catapultou para a fama e a fortuna, acelerado depois do fenômeno “Meninas Malvadas” (2004), dirigido por Mark Waters, e resgatado do limbo em 2024 por Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. na enxurrada de remakes que define uma parte bastante significativa da produção audiovisual de nossos dias. Lohan parece querer disputar com outras atrizes de segundo escalão a exemplo de Christina Milian e Lacey Chabert o posto de rainha de certo Natal, como se tem claro em “Nosso Segredinho”.

Em mais esta esquecível produção com as festas natalinas por pano de fundo dirigida por Stephen Herek, Lohan, devidamente repaginada após uma bateria de tratamentos estéticos que a deixaram quase dois milhões de dólares menos rica, “interpreta” uma mulher que cresce em meio à ausência da mãe, falecida quando ela era ainda bem pequena, e segue fazendo escolhas nada recomendáveis, como dispensar um amor de infância por um ricaço esnobe que não abre de conviver com a família neurótica. Não, não é um déjà-vu.

O Natal nunca foi unanimidade, e o cinema oferece provas à mancheia para tal constatação. Parece que grandes e pequenas tragédias, íntimas e de dimensões planetárias, esperam aquele tempinho mágico definido pela última semana do ano para, afinal, romper a casca do inaudito e vir à tona, deixando um rastro de corações partidos, de lágrimas, às vezes de sangue. De Billy Wilder (1906-2002), com “Se Meu Apartamento Falasse” (1960), cult mais e mais atemporal, a Chris Columbus, o mago por trás do fenômeno “Esqueceram de Mim” (1990), passando por “O Grinch” (2000), dirigido por Ron Howard, e “O Estranho Mundo de Jack” (1993), de Tim Burton e Henry Selick, celebrações natalinas sempre renderam grandes histórias, mas com “Nosso Segredinho” o fenômeno não se repete.

Cada um desses filmes tem sua magia e é capaz de deixar até mesmo uma lição, porém a coleção de lugares-comuns que pulsa em “Nosso Segredinho” só faz irritar. O roteiro de Hailey DeDominicis é uma cópia piorada de “Pedido Irlandês” (2024), de Janeen Damian, que por seu turno é uma cópia piorada de “Uma Quedinha de Natal” (2022), da mesma diretora, envolvendo uma cadelinha e namoros fracassados na explicação do título. A impressão que se tem é que Lindsay Lohan não sai dos dezoito anos, quando estrelou o filme de Waters. Cada um vive como gosta.