Uma montanha-russa de emoções: o filme delirante da Netflix que vai te deixar sem fôlego

Inspirado no romance “The Dark Fields” de Alan Glynn, o filme “Sem Limites” foi adaptado para o cinema por Leslie Dixon e dirigido por Neil Burger. Lançado em 2011, a produção conta com Bradley Cooper no papel principal e foi filmada em locais como Filadélfia, cidade natal do ator, além de Nova York e Puerto Vallarta, no México. Durante as filmagens, o ator vivia um momento pessoal difícil, com seu pai enfrentando um câncer terminal, falecendo pouco após o término das gravações.

A história acompanha Eddie Morra, um escritor que atravessa uma fase de bloqueio criativo, colocando em risco não só sua carreira, mas também um contrato com uma editora que aguarda o seu livro. Em sua vida pessoal, Eddie passa por um término de relacionamento com Lindy, interpretada por Abbie Cornish, uma jornalista que acaba de receber uma promoção e decide que não pode mais tolerar a falta de foco e responsabilidade do companheiro.

A virada na vida de Eddie acontece quando ele se encontra com Vernon Gant, vivido por Johnny Whitworth, um ex-cunhado e ex-traficante. Vernon, agora envolvido com a indústria farmacêutica, oferece a Eddie uma amostra de uma droga experimental chamada NZT-48, que promete desbloquear todo o potencial cognitivo do usuário. Inicialmente cético, Eddie acaba cedendo à tentação e experimenta a substância, o que provoca uma transformação radical em sua vida.

Sob os efeitos do NZT-48, Eddie experimenta um aumento extraordinário de suas habilidades cognitivas. Ele resolve problemas financeiros, organiza sua vida de forma impressionante e avança de maneira significativa no seu livro. Contudo, os efeitos da droga são temporários e, no dia seguinte, Eddie retorna ao seu estado habitual. Desesperado por mais, ele recorre a Vernon novamente. Após a morte de Vernon, Eddie encontra um estoque de NZT-48 e começa a usá-lo de forma constante. Com o uso contínuo, ele consegue ascender rapidamente no mundo financeiro, conquistando a atenção de Carl Van Loon, interpretado por Robert De Niro, um investidor poderoso.

No entanto, os efeitos colaterais da substância começam a surgir, trazendo sérios riscos à saúde de Eddie e ameaçando seus planos. Além disso, ele se vê envolvido na morte de Vernon e é perseguido por Gennady, um agiota implacável (interpretado por Andrew Howard), após não conseguir pagar uma dívida. A constante dependência do NZT-48 coloca Eddie em uma espiral de problemas que ameaça não apenas sua carreira, mas também sua própria vida.

Embora a substância NZT-48 seja uma criação fictícia, o filme aborda questões relevantes sobre o uso de nootrópicos, substâncias que prometem melhorar o desempenho cognitivo humano. O enredo sugere uma reflexão sobre os limites reais dessas substâncias e a dúvida sobre o papel do placebo, questionando se Eddie, na verdade, precisava apenas de mais autoconfiança e dedicação para alcançar seus objetivos.

Disponível na plataforma de streaming Netflix, “Sem Limites” provoca uma reflexão sobre os perigos da dependência de substâncias que prometem resultados rápidos e fáceis. O filme também aborda o custo moral e ético das escolhas que envolvem o uso dessas substâncias, levantando questões sobre até onde uma pessoa está disposta a ir para alcançar o sucesso e quais os danos colaterais desse tipo de caminho.

A narrativa levanta ponderações sobre os limites do potencial humano e a ambição desenfreada, desafiando o espectador a refletir sobre os atalhos para o sucesso. A história nos força a questionar se é possível alcançar o verdadeiro progresso sem perder a integridade e sem recorrer ao uso de soluções artificiais. Até que ponto o sucesso obtido por meios questionáveis vale o preço pago em termos de saúde, moralidade e relações pessoais? O filme sugere que, por mais tentador que seja buscar atalhos, o verdadeiro avanço vem da perseverança e do esforço genuíno, em consonância com princípios éticos e pessoais.