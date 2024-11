Há 75 dias como um dos mais vistos mundialmente do Prime Video, épico é uma das histórias mais lindas do cinema e levou 5 Oscars

Ridley Scott, com uma trajetória de mais de 60 produções, firmou-se como um dos mais proeminentes diretores do cinema global, entregando tanto clássicos atemporais quanto projetos que dividiram opiniões. Entre suas criações mais emblemáticas estão “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979), “Blade Runner” (1982) e “Thelma & Louise (1991)”. Essas obras não apenas redefiniram gêneros, mas também consolidaram Scott como um mestre na construção de universos visuais e narrativos. No entanto, sua filmografia não está isenta de altos e baixos. Ainda assim, “Gladiador” (2000) se destaca como um dos grandes ápices de sua carreira, frequentemente citado como um marco na história do cinema.

O épico histórico foi amplamente reconhecido, conquistando cinco Oscars, incluindo o de Melhor Filme, além de 12 indicações ao todo. Foi responsável por catapultar Russell Crowe ao estrelato, rendendo-lhe seu primeiro Oscar de Melhor Ator por sua performance como Maximus, um general romano traído e transformado em escravo. O papel, antes recusado por nomes como Mel Gibson e Tom Cruise, encontrou em Crowe a intensidade necessária para dar vida ao personagem. Maximus, traído por Commodus (Joaquin Phoenix), é forçado a sobreviver como gladiador, movido pelo desejo de vingança contra o homem que destruiu sua família e roubou seu futuro.

Apesar de ambientado no Império Romano e baseado em figuras históricas como Commodus, “Gladiador” é uma narrativa essencialmente fictícia que utiliza licenças criativas para construir um enredo dramático. Na trama, Maximus é apresentado como o homem de confiança do imperador Marcus Aurelius (Richard Harris), que planejava transferir o poder para ele em vez de para seu próprio filho. A traição de Commodus dá início a uma história de sobrevivência e justiça que se desdobra de maneira poderosa. Essa abordagem, que mistura fatos históricos com ficção, é também a base de “Napoleão” (2023), outro trabalho de Scott que explora essa fórmula narrativa.

Com um orçamento estimado em 103 milhões de dólares, “Gladiador” foi um sucesso financeiro estrondoso, arrecadando quase 500 milhões ao redor do mundo. O confronto central entre Maximus e Commodus não apenas intensifica o drama, mas também resgata aspectos da figura real de Commodus, conhecido por sua tirania e extravagâncias, frequentemente apontadas como fatores que contribuíram para o declínio de Roma. Historicamente, o imperador foi assassinado e posteriormente condenado ao esquecimento pelo Senado, que ordenou a destruição de suas estátuas, um símbolo do repúdio à sua administração.

As filmagens foram marcadas por dificuldades e desafios, especialmente para Russell Crowe, que enfrentou incidentes significativos no set. O ator sofreu ferimentos reais, como cortes no rosto e um acidente em que foi lançado por um cavalo contra uma árvore, necessitando de suturas. Em outra ocasião, ele foi atingido no pescoço por uma espada real durante uma cena de combate. Um dos momentos mais tensos das gravações envolveu o uso de tigres reais, com veterinários posicionados com tranquilizantes para garantir a segurança de todos no set.

A grandiosidade da produção também se refletiu nos cenários e figurinos. Uma réplica monumental do Coliseu foi construída em Malta, já que o original não apresentava as mesmas características de sua época de glória. Além disso, cerca de 30 mil armaduras foram confeccionadas para vestir soldados e gladiadores, demonstrando o impressionante cuidado com os detalhes. Curiosamente, o roteiro enfrentou críticas severas antes mesmo das filmagens, levando vários atores a recusarem papéis. Até mesmo Crowe hesitou inicialmente, aceitando apenas após conversas decisivas com Ridley Scott, que conseguiu convencê-lo a embarcar no projeto que redefiniria sua carreira.

Combinando narrativa envolvente, performances inesquecíveis e uma execução técnica impecável, “Gladiador” permanece como um testemunho do poder do cinema em criar histórias universais. A obra não apenas reafirmou o talento de Scott como contador de histórias, mas também se tornou uma referência em épicos históricos, inspirando cineastas e emocionando plateias ao redor do mundo por mais de duas décadas.