Notável e marcante: um dos maiores destaques do cinema argentino em 2024 estreia na Netflix

A Argentina passou muitos anos completamente isolada da América do Sul, e isso é uma característica elogiosa em sua história. Antes longe do empobrecimento galopante de seus homólogos no subcontinente, o país hoje conta com quase 45 milhões de habitantes pelejando para ganhar a vida, com o alento da beleza de suas pradarias e lagos glaciais. Proclamada independente da Espanha em 1816, levou quase meio século para ser reconhecida como uma nação livre, em 1863. O caráter aguerrido de seu povo decerto foi determinante para que a Argentina atingisse níveis econômicos consideráveis, o que lhe permitiu conquistar índice de desenvolvimento humano de 0,845 numa escala de zero a um.

A invejável (e algo irritante) evolução civilizatória da Argentina fica patente sempre que filmes como “Transmitzvah” chegam à praça. A saga de um garoto judeu ávido por conhecer sua verdadeira identidade contada pelo diretor Daniel Burman e pelo corroteirista Ariel Gurevich passa também por uma busca de lugar no mundo, e num primeiro momento a animação verborrágica de uma família aparentemente perfeita esconde um drama que ganha merecido espaço também na cultura pop.

O cinema argentino mantém a tradição de apresentar filmes muito bem-produzidos, com histórias plurais e, sobretudo, um elenco primoroso, com destaque para Ricardo Darín, certamente o ator mais reconhecido da Argentina e celebrado mesmo entre os brasileiros — mas não só. Os filmes feitos aquém do rio da Prata se tornaram famosos por tramas muito originais, cheios de reviravoltas, e, sobretudo, indiferentes a patrulhas ideológicas, e nesse particular, a diferença entre seus pares do Brasil se acentua.

O progresso amoroso e ordeiro da Argentina confunde-se com a própria carreira de Burman; o diretor estourou ao faturar o Urso de Prata de Berlim em 2004 com “O Abraço Partido”, seu quarto longa. Vencedor na sessão Cinéma de la Plage no Festival de Cinema de Cannes deste ano, “Transmitzvah” vai pelo mesmo ccaminho. A história de Rubén, um menino judeu de uma família tradicional de Buenos Aires que volta à cidade natal faz rir e chorar nos momentos mais impensados, graças à direção firme de Burman e da performance irretocável de Penélope Guerrero, uma mulher transgênero que não admite rótulos e carrega o longa nas costas e parece nem sentir. Quem não ficaria maravilhado?