81 dias no Top 10 mundial: filme com mais de 143 milhões de visualizações é o mais assistido de 2024

O diretor Juan Carlos Fresnadillo, aclamado por seu trabalho em “Esposados” (1997), traz à Netflix uma nova interpretação dos contos de fadas em “Donzela”. No centro da trama, Millie Bobby Brown encarna Elodie, uma jovem cuja bravura será testada ao extremo. Vinda de um vilarejo devastado pela pobreza, a vida de Elodie toma um rumo inesperado quando a Rainha Isabelle (Robin Wright) oferece-lhe uma chance de redenção: um casamento com o príncipe Henry (Nick Robinson), que promete tirar sua família da miséria.

Apesar da relutância inicial, a pressão das circunstâncias obriga Elodie a aceitar o compromisso. A jornada ao castelo, acompanhada pela família, é marcada por incertezas e temores quanto ao futuro. Mas tudo parece se acalmar quando ela encontra Henry, cuja presença carismática e gentileza dissolvem suas apreensões. Em pouco tempo, o casal desenvolve uma conexão genuína, alimentada por passeios ao ar livre e momentos de cumplicidade.

No entanto, Lady Bayford (Angela Bassett), a madrasta de Elodie, permanece cética. Seus esforços para formar uma aliança com a Rainha Isabelle são friamente rejeitados, levantando suspeitas sobre as verdadeiras intenções por trás da proposta de casamento. Seus alertas a Elodie são recebidos com dúvidas, mas a jovem, motivada pela esperança de um futuro melhor para seu povo, opta por seguir com o matrimônio.

Após uma cerimônia de casamento repleta de simbolismos estranhos, a ilusão de um conto de fadas é cruelmente despedaçada. O príncipe Henry revela-se um algoz, lançando Elodie em um abismo desolado, habitado por um dragão furioso. Este ritual sinistro visa apaziguar a criatura, sacrificando jovens donzelas. Isolada e cercada por perigo, Elodie é confrontada com a brutalidade de seu destino.

No entanto, a narrativa não se limita à tragédia. “Donzela” é, acima de tudo, uma história de resistência e autodescoberta. Sozinha em um ambiente hostil, Elodie deve reunir coragem e astúcia para enfrentar o dragão e desafiar a ordem estabelecida. Rejeitando o papel de vítima, ela transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Suas habilidades de sobrevivência, somadas a um instinto implacável, revelam uma força interior que desafia as convenções de gênero e os mitos de resgate heroico.

Ao subverter a típica narrativa de contos de fadas, “Donzela” explora temas contemporâneos de empoderamento feminino e autodeterminação. Elodie emerge como um símbolo de resistência, mostrando que as princesas podem ser as próprias heroínas. Fresnadillo conduz essa jornada com maestria, apoiado pela performance vigorosa de Millie Bobby Brown, que entrega uma atuação que vai além da superfície, navegando com destreza entre a vulnerabilidade e a determinação feroz.

O filme, com sua estética sombria e tom maduro, mantém o público cativado, equilibrando cenas de ação intensa com momentos de introspecção profunda. Embora preserve elementos de entretenimento leve, típicos de um drama de fantasia, “Donzela” se destaca por sua profundidade emocional e narrativa inovadora.

“Donzela” é mais do que uma aventura de sobrevivência; é uma ode à força individual e à capacidade de ressignificação diante da adversidade. Ao final, Elodie não só desafia as probabilidades, mas redefine o que significa ser uma heroína em um mundo que tenta subjugá-la. Com essa produção, Fresnadillo entrega uma obra que ressoa tanto como entretenimento quanto como reflexão sobre poder, sacrifício e resiliência.