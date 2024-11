Prepare-se: a comédia de terror mais insana e inteligente da Netflix, uma montanha-russa de sustos e risadas

Todo casamento tem um quê de jogo e de perigo. Nada pode ser mais clichê para um casal que enfrenta momentos difíceis na relação que saírem os dois, como os jovens apaixonados e inconsequentes que decerto foram um dia, meio sem rumo, à cata de um pretexto para tentar impedir o que já não vai bem de se esfacelar de vez. Relações são quase sempre pautadas por crises, e não é incomum encontrar homens e mulheres que digam serem adeptos de um súbito gelo a fim de que a chama do amor arda outra vez, com mais força.

Por baixo de um problema aparentemente banal costuma haver outros, esses, sim, de resolução delicada, e portanto qualquer medida que não contemple mudanças profundas de parte a parte, com direito à investigação minuciosa de questões graves de um passado remoto que teima em voltar sob a forma de ondas de terror, há de ser inócua — e tanto pior se encarada por um único lado, como se o problema não atingisse a ambos. Os protagonistas de “Ready or Not”, ainda não passaram por nenhuma das grandes dificuldades da vida a dois, mas já no que deveria ser a noite de núpcias enfrentam um desafio que, talvez, confira um tempero especial a seu relacionamento — caso sobrevivam.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett vêm se tornando uma grife do terror do cinema contemporâneo. “Ready or Not”, declaradamente uma brincadeira que mescla o tétrico e o humor involuntário, tem muito de outras produções dos diretores, a exemplo de “Abigail” (2024), sobre uma garota rica e cheia de traumas contra os quais duela num embate com notas de autodestruição, que cai num cativeiro milimetricamente pensado para recebê-la, até que seus algozes ponham a mão nos cinquenta milhões de dólares do resgate. Aqui, o roteiro de Guy Busick e R. Christopher Murphy, contudo, vai levando a história para uma zona cinzenta onde nada é o que parece, a começar das bodas de Grace, mais uma pobre moça vítima de suas escolhas — que sabia equivocadas, mas não a ponto de trucidá-la — e Alex, o almofadinha que dá a entender que a ama.

Uma mórbida tradição explica o título, e quando Grace pensa que irá desfrutar de sua primeira vez depois de casada, os parentes do agora marido convocam-na para uma gincana diabólica, durante a qual terá de se esconder para não ser morta por eles, e eles, por seu turno, não irão sossegar até que ela esteja bem morta, porque pensam que, do contrário, uma implacável maldição recairá sobre a família. Esplêndida, Samara Weaving leva o filme nas costas, com boas interações entre Mark O’Brien. Não é Stephen King, mas bem que poderia ser.