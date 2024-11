O filme mais assistido no mundo todo, da Netflix, na atualidade

A aproximação do Natal traz consigo uma atmosfera quase mágica, mas em “Um Amor Feito de Neve”, essa magia é tingida por uma melancolia delicada. O filme de Jerry Ciccoritti, estrelado por Lacey Chabert como a protagonista Kathy, explora os contrastes de uma época que, para muitos, simboliza renovação e esperança, mas que também pode reacender lembranças dolorosas e angústias íntimas. Cada final de ano carrega consigo um balanço do que foi vivido, com tragédias pessoais e coletivas moldando a narrativa das vidas. É nesse cenário de nostalgia e resiliência que Kathy vê sua rotina previsível se transformar após um desejo natalino inesperadamente ganhar vida.

O longa não hesita em abraçar sua simplicidade, entregando uma narrativa que, embora ingênua, celebra a fantasia tradicional associada ao Natal. Elementos como pinheiros decorados, trenós reluzentes e renas saltitantes não são meros ornamentos; eles se tornam parte integral de uma história que acredita no poder das pequenas maravilhas. Aqui, o Natal não é apenas pano de fundo, mas um catalisador que abre portas para novas possibilidades, questionando convenções e trazendo à tona as complexidades das emoções humanas.

O Natal, por sua natureza, é um período repleto de contradições. Para alguns, é uma oportunidade de renovar laços e reviver tradições; para outros, uma época em que antigas feridas voltam a latejar. É nesse contexto que surgem histórias de amores improváveis, encontros inesperados e reconciliações tocantes. O filme se insere nessa tradição com uma narrativa que combina romance e fantasia de maneira despretensiosa, mas eficaz. Kathy, que dedica seus dias a preparar delícias natalinas, encontra no trabalho manual uma espécie de consolo para sua solidão. O ciclo de quebrar ovos, bater massas e polvilhar canela ganha um novo significado durante o Natal, quando sua rotina atinge um frenesi que ela, curiosamente, abraça com entusiasmo.

No entanto, por trás de cada fornada, há um vazio emocional que Kathy não consegue preencher. A perda do amor de sua vida pesa sobre ela como um fardo invisível, até que um ato de pura superstição muda tudo. Seguindo o conselho de dois amigos, Mel e Theo, interpretados por Sherry Miller e Dan Lett, Kathy coloca um cachecol em um boneco de neve que não segue os padrões tradicionais. Não há barriga rechonchuda ou nariz de cenoura, mas sim uma figura elegante e misteriosa, sugerindo que até os corações mais gelados podem ser aquecidos.

O desenrolar é previsível, mas eficaz. A química entre Chabert e Dustin Milligan sustenta o interesse do público, especialmente o feminino, enquanto o boneco de neve ganha forma humana e se torna o parceiro ideal para Kathy. A trama se apoia em clichês, mas faz isso de forma charmosa, oferecendo uma história que reconforta e entretém. No universo de “Um Amor Feito de Neve”, o Natal não é apenas uma época de celebração, mas um lembrete de que, mesmo nos momentos mais gelados, o amor tem o poder de derreter barreiras. E, pelo menos nessa época do ano, ele sempre prevalece.