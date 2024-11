Se há um filme obrigatório na Netflix, é a obra-prima de Charlotte Wells, aplaudida de pé em Cannes

Indicado ao Oscar pela atuação de Paul Mescal, “Aftersun” explora as memórias da diretora Charlotte Wells, focando nas últimas férias que ela passou com o pai na costa turca. A narrativa segue Calum (Mescal), um pai jovem que, ao completar 31 anos, decide passar um tempo com sua filha Sophie (Frankie Corio), de 11 anos. Embora afetuoso, ele vive distante da família, o que limita os momentos compartilhados, mas não enfraquece sua influência sobre os interesses artísticos da filha.

Sophie registra as férias com uma câmera MiniDV, espelhando as filmagens que Charlotte fazia do pai durante a adolescência. As cenas capturam momentos de diversão e melancolia, compondo uma colcha de recordações fragmentadas. Em meio a passeios de barco e sessões de karaokê, fica evidente a luta interna de Calum, que tenta ocultar seus problemas financeiros e emocionais. Apesar de querer se aproximar de Sophie, sua dor silenciosa cria uma barreira difícil de superar.

O filme investiga a complexidade das relações familiares, especialmente sob o prisma da memória. Sophie, em transição da infância para a adolescência, percebe as tensões emocionais do pai, mas sua compreensão ainda é limitada. Calum, por outro lado, busca equilíbrio em práticas como o Tai Chi, mas carrega frustrações que o afastam da filha, mesmo quando compartilham o mesmo espaço.

Calum é constantemente confundido como irmão de Sophie, um reflexo de sua juventude e das responsabilidades precoces que assumiu. Ele sonha com mudanças — um novo apartamento para dar mais conforto à filha, um negócio com um amigo —, mas cada plano parece cercado por uma certa desesperança. Wells usa esses elementos para pintar um retrato íntimo de um homem que se sente preso entre o desejo de ser melhor e a realidade de suas limitações.

Ao revisitar essa fase de sua vida, Charlotte, agora na mesma idade que o pai tinha na época, reflete sobre a pressão e os desafios enfrentados por adultos que ainda buscam seu lugar no mundo. A obra revela como as figuras paternas, embora vistas como pilares, também enfrentam dúvidas e fragilidades. Calum, como muitos pais, navega pelas incertezas da vida, guiado apenas pela intuição.

Na vida real, o pai de Charlotte faleceu aos 39 anos, vítima de uma depressão severa. “Aftersun” emerge como um tributo sensível e doloroso, em que a diretora confronta o passado e tenta entender a complexidade do homem por trás do papel de pai.