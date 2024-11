Filme perfeito para assistir debaixo das cobertas e tomando um chocolate quente, na Netflix

A Netflix abriu a largada dos filmes de Natal e o primeiro a chegar esse ano é “Sintonia de Natal”, de Rusty Candieff, que traz mais um romance açucarado e deliciosamente clichê para o público. Afinal, romances natalinos precisam ser bastante previsíveis e confortáveis. Nada de surpresas, afinal, o público não quer ficar ansioso. Só quer relaxar. E “Sintonia de Natal” entrega o que propõe: uma história deliciosamente leve e reconfortante.

Estrelado por Christina Milian, rosto conhecido de outros romances no streaming, o filme acompanha Layla, uma romântica incurável que anseia por uma noite especial com seu namorado Tanner (Brendan Morgan). Eles planejam assistir juntos ao show de Natal da banda Pentatonix, evento que se tornou uma tradição no relacionamento deles. Mas a chegada de Layla a Nova York não sai como esperado: seu voo é cancelado, e ela se vê presa no aeroporto de Chicago. Lá, conhece o charmoso James (Kofi Siriboe), por quem sente uma conexão imediata. James propõe um acordo: caso ambos estejam solteiros no próximo ano, eles se encontrarão no show do Pentatonix.

Um salto temporal nos leva para quase um ano depois. Layla descobre que Tanner, seu namorado, foi infiel, e então o pacto com James volta à sua mente como uma chance de recomeço. Determinada a reencontrá-lo, ela decide ir ao show, crente de que ele estará lá. O problema? Os ingressos esgotaram, e agora Layla precisa de uma estratégia para conseguir sua entrada no tão aguardado evento.

Para isso, ela conta com a ajuda do concierge Teddy (Devale Ellis), a quem contrata para a difícil missão de encontrar um ingresso. Em meio a contratempos e muita aventura, Layla e Teddy embarcam em uma jornada por Nova York em busca de um bilhete. Essa busca envolve desafios peculiares, como negociar com um casal excêntrico disposto a trocar o ingresso por uma bolsa Chanel rara e participar de um concurso de talentos com drags exuberantes.

Ao longo dessa divertida e caótica aventura, Layla e Teddy constroem uma forte amizade, e Layla começa a questionar suas crenças sobre o que realmente significa o amor. Com diálogos leves e divertidos, “Sintonia de Natal” nos transporta para uma Nova York mágica e envolvente, explorando temas de amizade e autodescoberta em meio ao cenário natalino. Com ritmo dinâmico e cenas românticas na medida certa, o filme é uma verdadeira acolhida para o coração, perfeito para aqueles que desejam entrar no clima das festas com um sorriso no rosto.