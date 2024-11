Novo filme sueco da Netflix: a comédia dramática que Ingmar Bergman certamente aplaudiria de pé

O casamento, uma das instituições mais controversas da humanidade, é simultaneamente desejado e questionado. É um arranjo em que duas pessoas, diferentes em quase todos os aspectos, encontram-se em um ponto inesperado de suas vidas e tentam seguir juntas em direção a um destino comum. No entanto, essa trajetória raramente ocorre sem desvios. O amor, segundo Vinicius de Moraes, pode ser finito, mas enquanto dura, é intenso, inflamando os corações dos amantes. Já Fernando Pessoa, com seu toque irônico, via o amor como uma forma de loucura, uma ilusão poética que, ainda assim, move o mundo.

A obra de Josephine Bornebusch, uma cineasta sueca, parece beber da tradição de Machado de Assis ao questionar os alicerces desse sentimento tão complexo. Em “O Que Tiver Que Ser”, vemos a história de Stella e Gustav, um casal cuja relação, marcada por suas peculiaridades e dissabores, retrata a dificuldade de se manter um vínculo diante das pressões da vida moderna. Bornebusch, influenciada por Ingmar Bergman, brinca com a ideia de que o amor pode ser divino, mas o casamento, criado por convenções humanas, pode ser sua armadilha. Assim, o filme explora como o matrimônio, idealizado como eterno, frequentemente sucumbe às imperfeições humanas.

O roteiro da própria diretora destaca a realidade crua de um casal que enfrenta a difícil decisão de se separar. Stella, uma mãe imperfeita, está presa entre as expectativas de ser uma boa esposa e os seus próprios conflitos internos. Sua vida desmorona quando Gustav, um terapeuta de casais, lhe pede o divórcio, um golpe que a atinge justamente no momento em que ela planejava revelar algo importante para a família. Com filhos para criar e uma relação desgastada, Stella precisa lidar com o caos emocional que se instala em sua vida. A atuação de Bornebusch, que também assume o papel principal, confere uma profundidade emocional ao retrato de uma mulher que luta para manter suas fragilidades e forças em equilíbrio.