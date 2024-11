Mais de 10 mil pessoas escolheram, em uma enquete, o filme que mudou suas vidas: ele está na Netflix

A busca pela felicidade é um direito que a filosofia iluminista definiu como fundamental para o ser humano, acreditando que os governos devem garantir ao homem a liberdade de perseguir suas aspirações, sejam elas triviais ou desafiadoras. Em meio a sonhos e frustrações, surgem fracassos e sucessos que, em solo americano, carregam uma peculiaridade: a promessa de oportunidades iguais para todos. Nos Estados Unidos, um país que idealiza o conceito de igualdade, é a própria legislação que assegura a todos, independentemente de condição social ou racial, o direito a uma vida melhor — princípio que remonta à Declaração de Independência de 1776. Neste contexto, até o indivíduo mais desfavorecido encontra respaldo para sonhar, e isso permeia a narrativa construída em torno de um ambiente onde o otimismo se funde com a realidade.

É nesse cenário que Gabriele Muccino ambienta “À Procura da Felicidade”, uma obra de idealismo desmedido e sonho, abordando o desejo humano de superação. Lançado em 2006, o filme continua sendo popular em sessões de motivação, provando sua eficácia em inspirar tanto magnatas quanto pessoas comuns. Embora a história contada por Muccino não traga uma novidade, sua autenticidade reside em retratar a vida real com suas dificuldades e angústias, onde o drama é elevado por crises financeiras e desilusões pessoais. Ao espelhar a tenacidade de Chris Gardner, o filme desafia o espectador a refletir sobre as dificuldades cotidianas e a capacidade de resistir a elas, desafiando até os que nunca sofreram pela escassez.

A narrativa acompanha a determinação de Gardner, um homem comum que resiste aos infortúnios para garantir uma vida digna à sua família. Situada nos anos 1980, a história ocorre durante uma grave recessão nos Estados Unidos, com o país à beira do colapso econômico. Gardner, interpretado por Will Smith, decide persistir, rejeitando o caminho fácil, em uma tentativa de evitar o empobrecimento total. A atuação de Smith, cuidadosamente moldada pelo roteiro de Steven Conrad, evita qualquer interpretação ideológica, revelando apenas o esforço de um pai pela sobrevivência. A trajetória de Smith é relembrada pelo inusitado episódio com Chris Rock no Oscar, que, ironicamente, levou o ator a um reconhecimento tardio por seu papel em “King Richard”, um drama familiar que ecoa a história de Gardner.

No filme, o amor paternal é o cerne da história, com Linda, interpretada por Thandiwe Newton, posicionada como um contraponto ao sonho de Gardner. A teimosia do protagonista em acreditar em suas invenções, como um scanner médico obsoleto, esgota os recursos da família. Apenas Gardner e seu filho de cinco anos, vivido por Jaden Smith, perseveram até o fim. A reviravolta final, cuidadosamente conduzida por Muccino, mostra que, mesmo em meio às adversidades, o sonho americano segue vivo e que um simples gesto de determinação pode transformar a realidade.

Filme: À Procura da Felicidade

Direção: Gabriele Muccino

Ano: 2006

Gênero: Drama

Nota: 8/10