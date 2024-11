O filme que ganhou o Oscar 2024 e superou as bilheterias de Oppenheimer e Vingadores: Ultimato em sua estreia está na Netflix

No longa “Godzilla Minus One”, o icônico monstro renasce para espalhar terror num Japão ainda marcado pelas feridas abertas da Segunda Guerra Mundial, trazendo consigo uma metáfora poderosa sobre as perdas e os traumas de uma nação que vive à sombra de sua própria destruição. Concebido pelo diretor Ishirō Honda em 1954, Godzilla sempre foi mais do que apenas um símbolo de catástrofe; ele é um reflexo sombrio da fragilidade humana e das consequências de nossos próprios erros. Em “Godzilla Minus One”, dirigido por Takashi Yamazaki, a narrativa avança de maneira surpreendente, aprofundando a essência da franquia e explorando, de forma quase poética, as cicatrizes da violência e os horrores que emergem quando o homem confronta forças que escapam ao seu controle.

Enquanto Godzilla devasta o território japonês com fúria imparável, a resistência começa a surgir, encontrando aliados improváveis. O protagonista, Koichi Shikishima, um ex-piloto kamikaze, carrega consigo uma bagagem de culpa e ambiguidade moral, enfrentando tanto o monstro quanto os fantasmas de seu próprio passado. Incapaz de se afirmar como o herói que esperava ser, ele vê sua impotência crescer diante do caos e se percebe envolto numa luta interna para reconciliar o que restou de sua honra com as consequências de suas ações. A direção de Yamazaki não só eleva o caráter visual e épico da história, mas também mergulha fundo em temas como nacionalismo exacerbado e xenofobia, apresentando o personagem Shikishima como um retrato complexo da moralidade desfeita pela guerra.

A atmosfera de destruição ganha camadas adicionais com a presença de figuras como Kenji Noda, um ex-engenheiro de armas interpretado por Hidetaka Yoshioka, e Sosaku Tachibana, um ex-mecânico naval vivido por Munetaka Aoki. Esses personagens representam a resiliência e o desejo de reconstrução de um país desolado, lutando por aquilo que ainda resta de humanidade em meio ao caos. Apesar da história ser predominantemente centrada em figuras masculinas, o filme encontra espaço para contrastar a brutalidade com a sensibilidade, na presença de Noriko Oishi e sua filha adotiva Akiko, interpretadas por Minami Hamabe e Sae Nagatani. Elas oferecem um raro toque de altruísmo e compaixão que traz alento aos guerreiros endurecidos, funcionando como um lembrete das razões para se resistir.

Neste filme, o monstro lendário não é apenas uma força de destruição, mas se transforma em um elemento que catalisa a transformação dos sobreviventes. “Godzilla Minus One” constrói um ambiente que prepara o público para um novo capítulo no universo dos monstros, estabelecendo o terreno para um futuro confronto com potencial de redefinir a própria franquia. Entre o terror e a sobrevivência, o filme mantém-se fiel às raízes de Godzilla enquanto expande suas implicações para o futuro, lembrando-nos, ao final, que a luta humana contra o que nos assombra sempre encontra ecos em nossa própria vulnerabilidade.

Filme: Godzilla Minus One

Direção: Takashi Yamazaki

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 8/10