A história de amor, paixão e obsessão que fez a Netflix ser processada

Inspirando-se na trajetória de Audrey Mestre, “Paixão Sufocante” entrelaça uma narrativa sobre amor destrutivo e ambições perigosas no universo do mergulho livre. Com roteiro e direção de David M. Rosenthal, o filme acendeu debates ao reimaginar os momentos intensos entre Mestre e Pipín Ferreras, camuflados sob nomes fictícios. Até familiares da protagonista expressaram descontentamento com a representação do esposo, revelando as tensões por trás da trama. Embora a história real conserve seus mistérios, a ficção amplifica essa enigmática trajetória de forma inquietante e fascinante.

Lançado em 2022, o filme traz Camille Rowe como Roxana Aubrey, uma mergulhadora novata que, ao cruzar o caminho de Pascal Gaultier, interpretado por Sofiane Zermani, é rapidamente arrebatada por sua presença. Sedutor e vaidoso, Pascal demonstra domínio tanto sobre as profundezas quanto sobre seus relacionamentos. Roxana, além de cativar pela beleza, mostra um talento bruto para o mergulho, que desperta o desejo de Pascal em moldá-la. Na trama, a química entre os dois intensifica-se, levando-os a explorar juntos os limites do mergulho e da paixão, enquanto Pascal alimenta ambições que não conhecem limites ou considerações pelo risco.

Essa jornada, marcada pelo desejo de reconhecimento, revela-se uma espiral de perigos quando Pascal, controlador e impetuoso, começa a abusar de seu poder emocional. Roxana, presa na dinâmica tóxica, mergulha em um ciclo de autossacrifício enquanto a relação afunda em uma perigosa simbiose. A intensidade do vínculo transforma-se em um terreno onde o amor e o perigo coexistem até que uma tragédia inevitável se desenrole.

Audrey Mestre quebrou recordes ao alcançar 130 metros em mergulho livre, mas sua marca foi superada por Tanya Streeter em 2022, desafiando Mestre e Ferreras a um retorno arriscado ao limite. O filme adapta o livro “A Última Tentativa,” de Carlos Serra, ex-integrante da equipe de mergulho, que em 2006 expôs detalhes da relação conturbada do casal, sugerindo até mesmo que Ferreras teria influenciado negativamente o fatídico mergulho.

“Paixão Sufocante” vai além do entretenimento ao abordar camadas profundas de desejo, ambição e possessividade no cenário subaquático. Contando com atuações intensas e uma narrativa provocativa, o filme explora as complexas emoções que impulsionam tanto a conquista quanto a queda. Baseado em eventos reais, ele nos lembra que a realidade, muitas vezes, é tão intrigante quanto as histórias que recria, lançando luz sobre o frágil equilíbrio entre êxito e tragédia nas profundezas do oceano.

Filme: Paixão Sufocante

Direção: David M. Rosenthal

Ano: 2022

Gênero: Biografia/Romance/Drama

Nota: 8/10