Novo suspense de arrepiar de Hanna Macpherson acaba de estrear na Netflix — imperdível para os fãs de terror

Depois de um longo período afastada dos papéis de destaque, Lindsay Lohan voltou ao cenário comédico em 2022, estrelando novos romances para a Netflix. Com “Pedido Irlandês”, dirigido por Janeen Damian e escrito por Kirsten Hansen, Lohan retoma a sua carreira em produções comerciais, explorando o encanto de uma comédia romântica leve e envolvente. O filme, que traz humor e uma dose de magia, é perfeito para uma tarde descontraída.

Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora de livros que nutre uma paixão secreta por seu autor de maior sucesso, Paul Kennedy (Alexander Vlahos). No entanto, ela descobre que Paul está apaixonado por sua amiga de infância, Emma Taylor (Elizabeth Tan), e rapidamente decide se casar com ela. Maddie, junto com sua amiga Heather (Ayesha Curry), viaja até a Irlanda para apoiar Emma no casamento de conto de fadas com Paul, em um cenário pitoresco de inverno e castelos envoltos por campos de lavanda.

Ao chegar, Maddie cruza com James Thomas (Ed Speleers), um fotógrafo, em uma situação de troca de malas no aeroporto, resultando em um atrito inicial entre os dois. Em meio aos preparativos do casamento, Maddie testemunha a felicidade do casal e se sente frustrada com seu próprio azar no amor. Quando ela encontra um banco encantado no campo, deseja ocupar o lugar de Emma ao lado de Paul, e o pedido é atendido pela mística Santa Brígida, conhecida por conceder o que as pessoas realmente precisam.

A partir daí, Maddie passa a experimentar o que havia desejado, mas com desafios inesperados. Ela se vê vestindo um desconfortável traje de casamento da família de Paul e lidando com a mãe dominadora dele, enquanto tenta corresponder às expectativas impostas. A ausência de sua própria mãe, Rosemary (Jane Seymour), que enfrenta dificuldades para chegar à Irlanda, aumenta seu desconforto, e o sacrifício de Emma para deixá-la viver esse relacionamento traz uma melancolia à celebração.

Durante uma sessão de fotos com James, o mesmo fotógrafo do aeroporto, os dois são pegos por uma tempestade, levando-os a compartilhar um momento intenso que desperta novos sentimentos. Entre clichês e toques de nostalgia, “Pedido Irlandês” traz Lohan de volta às telas, resgatando o carisma e a energia que o público tanto valoriza, em um romance que, embora previsível, revela sua marca indiscutível.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeem Damian

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10