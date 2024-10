Inspirado no niilismo de Nietzsche, filme com Joaquin Phoenix na Netflix é uma das obras-primas subestimadas de Woody Allen

Abe Lucas é um professor de filosofia em crise no longa “Homem Irracional”, e Woody Allen, o diretor do filme, domina com habilidade o retrato das armadilhas da irracionalidade. Essa inclinação para o absurdo já estava presente em obras anteriores como “Celebridades” (1998), “O Escorpião de Jade” (2001) e “Scoop — O Grande Furo” (2006), uma adaptação do romance de Evelyn Waugh. Em cada uma, Allen expõe os dilemas e vaidades humanas, explorando até onde a ambição e o desejo de destaque podem levar seus personagens a escolhas questionáveis.

Nesta narrativa, Allen revela ainda mais sua veia de crítico polêmico, entregando uma sutil, mas contundente análise sobre o conceito de justiça, uma reflexão que ecoa até aspectos de sua própria trajetória pessoal marcada por polêmicas e repercussões na mídia. Em “Homem Irracional”, Abe Lucas se transforma no símbolo de um indivíduo brilhante, mas desgastado e moralmente confuso, capturando a atenção e o dilema de quem o observa.

Ao chegar na idílica Nova Inglaterra, onde a fotografia de Darius Khondji realça as cores do outono, Abe ganha as boas-vindas em Newport, Rhode Island. Seu monólogo inicial, com toques de sarcasmo, é suavizado pelo som nostálgico do Ramsey Lewis Trio, dando ao personagem um tom tragicômico. Joaquin Phoenix incorpora o desconforto existencial de Abe com gestos sutis, como um olhar evasivo ou um ajuste no cabelo, demonstrando sua indiferença para com o entusiasmo dos colegas e da reitora ao seu redor.

A presença de Jill Pollard, vivida por uma inspirada Emma Stone, intensifica a instabilidade de Abe. Ela é a força que desperta algo dentro dele, um impulso que o leva a extremos. O roteiro de Allen sugere um ato transgressor cometido pelo protagonista, uma escolha que abre um leque de interpretações: seria Abe um mártir ou um pária? Allen inclina-se claramente para uma resposta, incomodando aqueles que enxergam a vida sob uma perspectiva rígida e linear.

Filme: Homem Irracional

Direção: Woody Allen

Ano: 2015

Gêneros: Mistério/Crime

Nota: 9/10