Antifaroeste de Robert Lorenz, ignorado pelo público e pela crítica, é um dos melhores filmes do Prime Video

A Irlanda carrega uma carga simbólica intensa, onde sua natureza de beleza vibrante contrasta com o peso dos conflitos religiosos que levaram a uma guerra civil, durando de 1968 a 1998. “Na Terra de Santos e Pecadores” toca na superfície dos “problemas” da Irlanda do Norte com o Reino Unido, um embate que se consolidou em eventos marcantes como o surgimento da Força Voluntária de Ulster em 1966, a marcha pelos direitos civis em outubro de 1968 e a Batalha do Bogside em agosto de 1969, culminando na chegada das tropas britânicas pouco depois.

Nesse cenário cheio de tensões e contradições, surge Finbar Murphy, um assassino contratado que, após muitos anos, junta o suficiente para uma aposentadoria em Donegal, um pequeno vilarejo no norte da Irlanda cercado por paisagens arrebatadoras. Ali, ele busca um pouco de paz com Deus, após uma vida turbulenta. Robert Lorenz, colaborador de longa data de Clint Eastwood, aplica no filme muito do que aprendeu com o mestre, trazendo Liam Neeson para dar vida a um protagonista imponente, ao estilo de seus papéis de anti-heróis sombrios, como visto em “Agente das Sombras” e “Assassino Sem Rastro”.

O enredo, escrito por Mark Michael McNally e Terry Loane, recua para 1974, quando a terrorista do IRA Doireann McCann planeja um atentado, mas acaba vitimando três crianças. Kerry Condon interpreta a vilã com frieza implacável, transformando-a em uma figura sinistra que recorre a métodos cruéis para encobrir o envolvimento de seu irmão, Curtis June, enquanto o grupo se esconde, como era previsível, em Donegal.

A direção de Lorenz coloca Murphy em um papel de observador, sem certezas de como agir diante das mudanças ao seu redor. Ele continua a trabalhar para Robert McQue, um xerife informal interpretado por Colm Meaney, e cumpre algumas tarefas para ele, como capturar vítimas e enterrar corpos na paisagem bucólica de Donegal. Logo, Curtis June desaparece, e Doireann entra em cena para revidar com a mesma intensidade.

Apesar do título sugestivo, o filme evita mergulhar em questões como fé, redenção e moralidade, que poderiam conferir um toque reflexivo à história de Murphy. Ainda assim, a Irlanda do Norte, que Lorenz apresenta com força e simbolismo, rouba a cena em muitos momentos, como uma personagem por si só. Com um elenco de apoio sólido, incluindo Ciarán Hinds no papel do policial Vincent O’Shea, amigo leal do protagonista, a narrativa se mantém coesa, embora o filme revele uma ambição maior do que sua capacidade. No final, resta uma história que toca em temas intensos, mantendo o público intrigado até o último ato.

Filme: Na Terra de Santos e Pecadores

Direção: Robert Lorenz

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Thriller/Faroeste

Nota: 8/10