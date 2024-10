Filme escondido com Johnny Depp e Forest Whitaker é joia rara na Netflix e deveria ter ganhado o Oscar

Los Angeles exala uma atmosfera peculiar e muitas vezes inquietante. Em poucos lugares se encontra uma mistura tão intensa entre policiais e criminosos, onde ambos transitam pelos mesmos círculos, saem com as mesmas mulheres e compartilham segredos obscuros, enquanto crimes chocantes permanecem sem solução, se tornando mistérios eternos na memória coletiva. Esse é o universo que “City of Lies” explora com empenho, sugerindo que tal ambiente reflete algo profundamente errado na cidade — e talvez no país.

O assassinato brutal de Christopher Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G., em 21 de março de 1997, ocorrido apenas onze meses após a igualmente violenta morte de Tupac Shakur, aponta para problemas profundos. Ambos os crimes, com repercussões nacionais e sem culpados identificados, marcam um período sombrio na história dos Estados Unidos e servem como símbolo de uma sociedade ainda marcada pela violência e pela injustiça estrutural.

Em sua investigação cinematográfica, Brad Furman foca no obstinado detetive Russell Poole, cuja busca por justiça não é motivada pela fama ou pela visibilidade, mas sim por um desejo sincero de cumprir seu papel em nome da verdade. Poole, infelizmente, não viveu para ver o fim da investigação, mas sua determinação o torna uma figura quase lendária, um homem que dedicou sua vida a expor a corrupção e o encobrimento no departamento de polícia.

A narrativa de Christian Contreras e Randall Sullivan traz à tona a luta da mãe de B.I.G., Voletta Wallace, que clama por respostas sobre a morte de seu filho. Esse elemento emocional constrói uma conexão poderosa e realista, ressaltando o impacto do assassinato na vida das famílias das vítimas e na comunidade em geral.

Duas décadas depois do assassinato, o repórter Jack Jackson revisita arquivos e entrevistas para entender o enigma que impede Poole de descansar. É essa persistência que o conduz a uma parceria inesperada com o investigador, ambos envolvidos por uma questão que jamais os abandonou.

Johnny Depp e Forest Whitaker proporcionam cenas inesquecíveis, enquanto a tensão racial e os conflitos internos do LAPD são intensificados em uma sequência que culmina em tragédia. Shea Whigham e Amin Joseph, em seus papéis de policiais em confronto, trazem uma dinâmica visceral e desprovida de qualquer filtro, um embate cru que reflete o complexo cenário racial da época.

Apesar de exagerar na abordagem psicológica entre Depp e Whitaker, o filme oferece 112 minutos instigantes para os que se aventuram a ver além das falhas de continuidade.

Filme: City of Lies

Direção: Brad Furman

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Crime/Thriller/Policial

Nota: 8/10