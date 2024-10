A comédia romântica da Netflix mais assistida de 2024, com Brooke Shields e Benjamin Bratt

Em meio à vasta oferta de comédias românticas, “A Mãe da Noiva” destaca-se, indicando que o gênero ainda tem muito a explorar. Com temas que orbitam em torno das complexas dinâmicas de relacionamentos e dos conflitos que podem surgir entre casais e suas famílias, o filme aborda o envolvimento daqueles que, direta ou indiretamente, participam do grande evento que é um casamento. Independentemente de o enlace perdurar ou não, a lembrança dessa celebração, geralmente repleta de emoção e beleza, permanece, e pode até adquirir um toque de ironia em situações de divórcio.

Mark Waters, ao dirigir, recorre a temas já trabalhados em filmes anteriores, como o envolvimento sobrenatural em “E se Fosse Verdade” (2005) e as relações inusitadas de “A Casa do Sim” (1997). Aqui, o roteiro de Robin Bernheim mergulha nas inseguranças de uma noiva, cuja confiança é posta à prova quando a mãe levanta dúvidas sobre o genro com base em antigas experiências com o pai dele. Embora a trama seja leve e despretensiosa, o tom cômico frequentemente se perde em exageros, e o filme falha ao tentar equilibrar humor e profundidade, resultando em uma narrativa que, ao invés de engajar, acaba deslizando para o previsível.

Se houvesse uma fórmula infalível para blindar relacionamentos, quem a descobrisse se tornaria uma lenda cultural. O salvador das uniões amorosas seria tão celebrado que talvez acabasse até se arrependendo, ao notar que nem todos deveriam, de fato, permanecer juntos. Contudo, enquanto essa mágica não aparece, o que sobra são tramas que buscam refletir sobre a efemeridade das relações, muitas vezes ilustradas pelos inconvenientes ex-parceiros, elementos essenciais nas comédias românticas.

No enredo, Emma e RJ viajam para acertar os detalhes do casamento na Tailândia, mas a relação distante entre Emma e sua mãe, Lana, se revela quando Lana descobre que o noivo da filha tem vínculos com seu passado. Waters introduz os personagens com pouca profundidade, deixando o público com a tarefa de preencher lacunas sobre a falta de intimidade entre eles.

A química entre Miranda Cosgrove e Sean Teale, protagonistas jovens, se estende aos personagens maduros Lana e Will, interpretados por Brooke Shields e Benjamin Bratt, que parecem igualmente desencontrados. O ponto alto, no entanto, vem com Michael McDonald e Wilson Cruz, que trazem uma energia divertida e autêntica como Clay e Scott, acrescentando um toque de leveza e espontaneidade. Ao final, o filme se perde em clichês, resultando em uma comédia que carece da vitalidade e autenticidade esperadas para se destacar no gênero.

Filme: A Mãe da Noiva

Direção: Mark Waters

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10