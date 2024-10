O recordista de 2024: o filme da Netflix que ficou mais tempo em nº 1 no mundo

Kevin Hart domina o cenário da Netflix — um fenômeno difícil de ignorar. Sua parceria com o serviço de streaming, firmada em um contrato que garante a produção e protagonismo em diversos projetos anualmente, vem gerando conteúdos que dividem opiniões, podendo ser vistos como um presente ou uma armadilha. O comediante entregou performances sólidas em filmes como “O Homem de Toronto” (2022), dirigido por Patrick Hughes, e “De Férias da Família” (2022), de John Hamburg; contudo, a semelhança estrutural entre essas produções pode, eventualmente, cansar o público e resultar em um certo distanciamento. Em “Lift: Roubo nas Alturas”, dirigido por F. Gary Gray, Hart exibe um domínio que surpreende, evitando os exageros que caracterizam seu estilo.

A narrativa se desenrola em torno de Cyrus, líder de uma gangue de golpistas internacionais, que executa um plano ousado para driblar as forças de segurança globais. Com roteiro de Daniel Kunka, o filme começa em Veneza, onde o personagem de Hart participa de um leilão de arte contemporânea. A primeira peça oferecida é “O Prelúdio”, de Kehinde Wiley, artista influenciado por Van Gogh. O roteiro tece, de forma implícita, críticas ao mercado de arte moderna, questionando a valorização de obras transitórias que, apesar de caras, carecem de profundidade e apelo duradouro. No centro da trama, o trambiqueiro Cyrus, disfarçado como John Bratby, está sob vigilância da investigadora Abby, criando uma dinâmica onde ele e Gugu Mbatha-Raw sustentam os momentos mais engenhosos e intrigantes do filme, incluindo uma inusitada relação romântica que amadurece à beira do desfecho.

Gray administra o enredo com habilidade e ritmo, focando no roubo de meio bilhão de dólares em barras de ouro a bordo de um avião da Sky Suisse em rota para Zurique. A estratégia de Abby para prender Cyrus prometia ser rápida e eficaz, mas a extensão da rede de cúmplices, inclusive no controle de tráfego aéreo, complica tudo. Em uma cena de destaque, o funcionário do aeroporto Harry, interpretado por David Proud, que também é paraplégico na vida real, confronta uma colega sobre capacitismo, ganhando tempo para cumprir seu papel no esquema. Essa atitude politicamente incorreta se destaca, subvertendo as expectativas e adicionando nuances ao filme, que culmina em uma resolução pouco convencional.

Filme: Lift: Roubo nas Alturas

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10