Angelina Jolie no Prime Video: uma história que você não vai conseguir pausar

Em um cenário que combina mistério e tensão, a narrativa traz a improvável conexão entre um jovem, marcado pela perda recente do pai em circunstâncias enigmáticas, e uma bombeira assolada por memórias dolorosas e falhas do passado. Sob a direção de Taylor Sheridan, “Aqueles Que Me Desejam a Morte” tece um thriller onde a lógica se entrelaça com a emoção. Baseado no bestseller de Michael Koryta, publicado pelo “New York Times” em 2014, o filme se debruça sobre Hannah Faber, interpretada por Angelina Jolie, e suas cicatrizes emocionais.

Atormentada pela culpa após uma tragédia nas Montanhas Rochosas que custou a vida de seus colegas, ela é afetada por um distúrbio psicológico derivado do trauma, comprometendo suas capacidades profissionais e pessoais. Sheridan constrói uma narrativa onde remorso, redenção e a necessidade de proteção impulsionam Hannah a reencontrar dignidade ao acolher Connor Casserly, interpretado por Finn Little. O vínculo inesperado entre ambos confere ao enredo um tom quase mítico, enfatizando o caráter sombrio que Koryta idealizou para sua história. O próprio autor contribuiu para o roteiro, em parceria com Sheridan e Charles Leavitt.

A trama explora os dilemas de quem precisa se provar a estranhos que se tornam tanto defensores quanto juízes. Na abertura, Connor compartilha uma refeição com seu pai, Owen (Jake Weber), enquanto dois falsos bombeiros realizam um massacre, queimando uma casa inteira para esconder suas ações. Ao descobrir o ataque pela televisão, Owen parte em fuga com o filho, buscando proteção. Ao mesmo tempo, Hannah, envolvida em conversas ácidas e bebidas, tenta evadir-se de sua própria dor.

Num salto para o desconhecido, ela se lança de paraquedas, mas seu pouso traz o impacto do que está por vir. Em meio à patrulha solitária nas Rochosas, o reencontro entre Hannah e Connor desperta o instinto de sobrevivência e a aceitação de que a vida é uma jornada de superação e enfrentamento. A partir daí, Sheridan entrelaça a escuridão da floresta com a presença ameaçadora dos vilões, Patrick e Jack, interpretados por Nicholas Hoult e Aidan Gillen. Este embate final encapsula a luta eterna entre o bem e o mal, marcada por uma atmosfera que evoca os contos sombrios de Stephen King e a intensidade cinematográfica de Hitchcock.

Filme: Aqueles Que Me Desejam a Morte

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Drama/Thriller

Nota: 8/10