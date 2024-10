Faroeste com Denzel Washington no Prime Video é o melhor filme do gênero nos últimos 10 anos

A nova versão de “Sete Homens e um Destino”, dirigida por Antoine Fuqua, capturou a atenção no Festival Internacional de Cinema de Toronto, não apenas pela sua execução, mas também pela forte conexão com o clássico de 1960, dirigido por John Sturges. O filme original, inspirado no lendário “Os Sete Samurais”, contou com um roteiro construído pela colaboração de autores icônicos, como Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni.

Fuqua, ao reimaginar essa narrativa, manteve-se fiel àquilo que tornou o original uma peça marcante, adicionando sua visão moderna e seus recursos cinematográficos únicos. Sturges, na primeira adaptação, já havia transferido a ação para o Velho Oeste, preservando a vitalidade da obra de Kurosawa. Agora, sete décadas depois, a trama não apenas sobrevive, mas continua a provocar reflexões e a cativar novas gerações.

A cinematografia de Mauro Fiore contribui de maneira fundamental para a construção desse universo visual. As vastas paisagens em tons de verde e amarelo revelam uma cidade desgastada por tempos difíceis, logo após o fim da Guerra Civil Americana. O vilarejo de Rose Creek, com sua população assustada, se reúne na igreja local, buscando desesperadamente uma solução para enfrentar Bartholomew Bogue, um cruel explorador que comanda uma companhia mineradora e oprime seus trabalhadores com condições desumanas.

Além da exploração, o vilão não compartilha os lucros com a comunidade, ampliando o cenário de miséria. Essa caracterização de Bogue como um antagonista implacável é um dos pontos centrais do roteiro de Richard Wenk e Nic Pizzolatto, que optam por acentuar o conflito com a figura do herói. Peter Sarsgaard dá vida a um vilão complexo, enquanto Denzel Washington, no papel de Sam Chisolm, assume o papel de um anti-herói que carrega as cicatrizes do racismo e dos vícios da época.

Chisolm, um subtenente de Wichita, se vê envolvido em uma luta que não é sua, mas pela qual ele se sente compelido a lutar. Como um intruso nas terras de Rose Creek, sua condição de forasteiro é o que o torna apto para desafiar as forças que dominam o vilarejo. Além dele, a presença de personagens como Billy Rocks, vivido por Lee Byung-hun, acrescenta uma camada extra de complexidade ao filme, que vai além do tradicional faroeste de ação e conflito. A trama explora temas como racismo e exclusão, enquanto constrói um confronto final entre os personagens de Sarsgaard e Washington que, inspirado por Kurosawa, se revela memorável. A mistura de tensão, tiros e pólvora, combinada à crítica social subjacente, dá a esta versão de “Sete Homens e um Destino” uma força renovada, sem abandonar a tradição do gênero.

Filme: Sete Homens e um Destino

Direção: Antoine Fuqua

Ano: 2016

Gêneros: Western/Ação

Nota: 8/10