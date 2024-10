O suspense mais intenso da Netflix: filme eletrizante e de tirar o fôlego vai testar seus nervos por 91 minutos

Cada pessoa encontra um meio de sobreviver, mas há quem, com sorte, combine a necessidade ao talento, ao prazer e até à fama, deixando aos outros uma mescla de inveja e admiração. Navegar pelas ruas e avenidas de Nova York, tão amplas quanto perigosas, exige disposição para enfrentar o calor escaldante de quarenta graus no verão, ou a neve incessante no inverno, quando o chão desaparece e ninguém mais se move com tanta facilidade — especialmente sobre duas rodas, que por mais robustas que sejam, sempre guardam surpresas ingratas.

“Perigo por Encomenda” ilustra a rotina dos 1.500 entregadores que percorrem Nova York em suas bicicletas, enfrentando uma vida de incertezas, perigos, lesões e, nos melhores dias, oitenta dólares ao final da jornada. David Koepp constrói uma narrativa ágil, como não poderia deixar de ser, mas pontuada por momentos de pausa entre semáforos, onde o espectador se depara com os dilemas éticos de um jovem ambicioso, porém honesto, que segue seu caminho em meio ao caos urbano, equilibrando o pragmatismo de sua tarefa com a reflexão sobre as escolhas que enfrenta.

A produção se assemelha a um videogame tridimensional, começando com um ciclista projetado no ar em câmera lenta, até colidir com o asfalto às 18h33. O roteiro, escrito por Koepp e John Kamps, retrocede até as cinco da tarde, quando Wilee, em referência ao Coiote dos desenhos animados, parte da Security Courier, uma pequena empresa de entregas rápidas em Manhattan, carregando um pacote urgente. Ele desafia sinais fechados, salta sobre calçadas e encara taxistas para garantir que sua encomenda chegue no prazo, sempre em busca de uma gorjeta ou bônus, apesar de o dinheiro nunca ser suficiente para sair dessa rotina arriscada.

A adrenalina constante sustenta Wilee em sua rotina extenuante, mas há momentos em que ele parece prestes a sucumbir. O auxílio da equipe de computação gráfica permite que ele deslize por entre veículos e pedestres, enquanto Joseph Gordon-Levitt oferece uma atuação notável como o protagonista, que se vê retornando à universidade onde estudou direito, não para uma reunião de ex-alunos, mas para pegar um envelope das mãos de Nima, uma jovem asiática vivida por Jamie Chung. Sua missão agora é chegar ao número 147 da rua Doyers, em Chinatown, onde o esperam no Salão de Chá Nam Wah, sem imaginar o que ainda está por vir.

À medida que a trama avança, o ritmo se intensifica com a entrada em cena de Bobby Monday, um policial corrupto ligado de alguma forma a Nima, que começa a perseguir o protagonista. Michael Shannon chega para adicionar uma dose de tensão e imprevisibilidade à narrativa, que até então girava em torno de personagens mais virtuosos. Vanessa, a namorada de Wilee, interpretada por Dania Ramirez, também se envolve no confronto entre o ciclista e Monday, o que, embora não seja uma reviravolta brilhante, garante uma sequência de ação eletrizante, essencial para manter o ritmo e o impacto da história.

Filme: Perigo por Encomenda

Direção: David Koepp

Ano: 2012

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 9/10