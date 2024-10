Keanu Reeves e Ana de Armas como você nunca viu, em um filme para maiores de 18 anos, hoje na Netflix

“Bata Antes de Entrar”, dirigido por Eli Roth e disponível na Netflix, coloca Keanu Reeves no papel de Evan Webber, um homem de família que, ao contrário dos seus entes queridos, fica em casa no Dia dos Pais devido a um compromisso de trabalho. Enquanto sua esposa e filhos desfrutam de um dia ensolarado na praia, uma tempestade se instala, e Evan se vê sozinho em sua residência, até que duas jovens molhadas e aparentemente indefesas batem à porta, pedindo ajuda. A princípio, as garotas parecem perdidas após uma tentativa fracassada de chegar a uma festa, mas o que parece ser um simples gesto de gentileza logo se transforma em algo muito mais complexo e perigoso.

As jovens, Genesis (Lorenza Izzo) e Bel (Ana de Armas), apresentam-se como vulneráveis e sem recursos, afirmando que se perderam no caminho de uma festa e não têm como se comunicar com seus amigos. Depois de insistirem para usar o computador de Evan, ele, relutante, permite que as estranhas entrem em sua casa. O que começa com uma conversa despretensiosa logo se intensifica. As garotas pedem para usar a secadora de roupas, e em pouco tempo, elas estão nuas sob roupões, deixando Evan em uma situação desconfortável. Ao tentar manter a cordialidade, ele se vê envolvido em um flerte perigoso, que rapidamente resulta em uma noite de sexo a três, algo que Evan jamais imaginou acontecer.

Na manhã seguinte, Evan espera que as jovens tenham ido embora, mas a situação se complica quando ele as encontra confortavelmente instaladas na cozinha, usando as roupas de sua esposa e espalhando desordem por toda a casa. Ele tenta disfarçar a presença delas durante um telefonema de sua esposa, mas à medida que o comportamento das garotas se torna mais invasivo, sua paciência vai se esgotando. A culpa começa a se manifestar, mas o medo de ser descoberto pela família o consome. O que parecia ser um encontro casual e prazeroso logo se transforma em um pesadelo quando as intrusas começam a revelar suas verdadeiras intenções.

Com o passar do tempo, fica claro que Genesis e Bel não têm intenção de ir embora. O desejo de Evan por uma rápida solução se transforma em desespero quando ele percebe que está preso em um jogo cruel de chantagens, perseguições e tortura psicológica. O que começou como uma fantasia erótica se transforma em uma punição violenta por sua traição. Baseado no filme “Death Game” de 1977, Eli Roth constrói cuidadosamente uma atmosfera de tensão crescente, que culmina em uma experiência angustiante e imprevisível para o espectador.

O diretor Eli Roth aproveita a premissa para subverter as expectativas do público, brincando com a ideia de que nenhuma família é tão perfeita quanto parece em comerciais de margarina. Ao longo da trama, fica claro que nem mesmo as figuras mais angelicais e inocentes são dignas de confiança. Roth conduz a narrativa com precisão, elevando a tensão e mergulhando o público em uma espiral de suspense psicológico, onde os limites entre vítima e algoz se tornam cada vez mais nebulosos.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gênero: Suspense

Nota: 8/10