O suspense com Bradley Cooper e Robert De Niro na Netflix que você vai querer assistir mais de uma vez

Em diversos momentos da vida, encontramos pessoas que, sem esforço aparente, encantam e conquistam o que desejam com facilidade. Eddie Morra, personagem central de “Sem Limites”, experimenta essa realidade ao se ver subitamente bem-sucedido, influente e com uma fortuna crescente, mas não por mérito próprio. Uma pílula misteriosa, capaz de ativar seu potencial máximo, é o verdadeiro agente dessa transformação. Ela varre do seu cérebro os obstáculos que antes o travavam e permite que ele brilhe em situações em que antes falhava miseravelmente.

Ainda que, de algum modo, Eddie pudesse ter saído das complicações que criou, o diretor Neil Burger deixa claro que sua ascensão meteórica é tão rápida quanto seu encontro com essa pílula mágica. A história lembra “Flores para Algernon”, um clássico de ficção científica que aborda de forma poética os limites do intelecto humano. A partir do romance “The Dark Fields”, Leslie Dixon constrói um roteiro que, mesmo com ecos de outras obras, se destaca por sua originalidade, dando ao filme identidade própria, principalmente pela química entre Bradley Cooper e Robert De Niro, que fazem o filme decolar com atuações marcantes.

Eddie, desesperado e à beira de um colapso, é interrompido de pular de um prédio por um acontecimento inesperado. Ele havia conseguido um contrato com uma editora para escrever um romance, mas a falta de criatividade o corroía. Quando reencontra Vernon, um ex-cunhado que surge após anos, é apresentado à droga que transforma sua percepção. A partir daí, não só completa o livro que parecia impossível, como desenvolve habilidades surpreendentes, como a criação de uma fórmula matemática que lhe garante sucesso em apostas, além de despertar o interesse de indústrias farmacêuticas ávidas por seu poder transformador.

O filme se sustenta principalmente pela atuação de Bradley Cooper, que traz profundidade a um personagem que, em mãos menos habilidosas, poderia parecer comum. Robert De Niro, como o implacável Carl Van Loon, complementa essa dinâmica com precisão, dando ao filme um tom de thriller psicológico com pitadas de crítica ao poder e ganância. “Sem Limites” pode parecer simples à primeira vista, mas esconde nuances poderosas que elevam a trama, fazendo dela uma experiência memorável.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gêneros: Thriller/Ficção científica

Nota: 8/10