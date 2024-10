Inspirado em Tarantino, filme com Billy Bob Thornton e Eva Longoria, que acaba de chegar à Netflix, vai te deixar sem fôlego

No que pode dar a mistura de uma gangue de criminosos brancos com um tira afro-americano corrupto, cada qual defendendo seu quinhão de poder num território quase abandonado, até que um evento nada convencional os faz aliados de alguma forma? “Os Fora da Lei” é uma bagunça, e isso em grande parte pode ser creditado a Quentin Tarantino — ainda que, verdade seja dita, com muito, muito menos gênio. Evidentemente, dizer que há um vestígio qualquer de um dos grandes nomes da Hollywood contemporânea num filme tolo já é o bastante para conferir-lhe uma aura de superioridade, porém à medida que a história avança, ficam mais e mais claras suas limitações.

Tarantino é uma óbvia inspiração para Barry Battles, mas colocar todos os ovos numa única cesta é uma estratégia deveras arriscada numa história assumidamente tosca, que precisa da cumplicidade incansável com quem assiste. Battles e o corroteirista Griffin Hood lançam mão de cenas em que a brutalidade está sempre muito perto da comédia, alimentando um besteirol que diverte, mas que se encerra em si mesmo. Depois de um ou dois socos, é dureza.

Os sonhos são as únicas coisas capazes de tornar a vida mais suportável e menos infame. Que grande revolução haveria de se dar nos povos do mundo inteiro se cada um tivesse sonhos grandiosos o bastante para serem perseguidos sem folga, até que, por fim, saíssem do baço plano das ideias e passassem à vida como ela é, o que, evidentemente, só seria possível se fôssemos todos dignos desses sonhos. Falta sonho na vida dos irmãos Oodie, pelo menos até cruzarem com Celeste, a ex-mulher de um chefão do crime organizado latino que os procura para reaver o afilhado, mantido na casa do bandido depois que ela decidira botar um ponto final na relação dos dois.

O diretor explora esse núcleo, fixando-se em Brick, o primogênito e líder da gangue de marginais que dá título ao longa, filhos de um membro da Ku Klux Klan e perito em servicinhos sujos, como executar os peixes pequenos da máfia. As interações entre Clayne Crawford e Eva Longoria só não são mais previsíveis que os diálogos entre os irmãos, semianalfabetos e perdidos em suas tacanhas visões de mundo. Quando Brick conhece Rob, o adolescente tetraplégico prestes a se tornar o dono de uma fortuna, Thomas Brodie-Sangster faz com que o enredo ganhe um pouco mais de substância dramática, ainda que seja tarde. O mesmo se pode dizer de Andre Braugher e Billy Bob Thornton (1962-2023), na pele de Millard e Carlos, respectivamente, que Battles desperdiça.

Filme: Os Fora da Lei

Direção: Barry Battles

Ano: 2012

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 7/10