O melhor filme de ação e aventura da Netflix que você ainda não assistiu

Em “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” (2022), a produção enfrentou uma série de desafios para ver a luz do dia. Originalmente pensado como uma sequência do filme de 2014, de Lee Seok-hoon, o projeto de Kim Jeong-hoon passou por reescritas substanciais. Com a saída inesperada dos protagonistas Son Ye-jin e Kim Nam-gil, Chun Sung-il foi encarregado de reformular o roteiro. Não bastasse isso, a pandemia global em 2020 atrasou as filmagens e adiou o lançamento, que ocorreu apenas durante o festival de Chuseok, no outono de 2021.

Após tantos obstáculos, o longa finalmente foi lançado e conquistou a maior bilheteria de um filme sul-coreano dentro do país em 2022, com mais de um milhão de espectadores. O clima de incerteza e medo causado pela pandemia global parece ter criado uma espécie de paradoxo, trazendo também uma nova perspectiva para o público, que buscava escapar para o mundo mágico e delirante oferecido pela narrativa.

Alguns críticos sugeriram que as mudanças ocorridas nos bastidores refletiram no filme, que aparenta ser desordenado em certos momentos. No entanto, outros interpretam essa característica como uma decisão artística deliberada de Jeong-hoon, que pode ser vista como uma sátira aos blockbusters, como “Piratas do Caribe”. Logo no início da história, uma diversidade de personagens é apresentada, cada um com suas próprias complexidades, em um ritmo narrativo acelerado, repleto de reviravoltas.

A mistura entre os pensamentos dos personagens e os acontecimentos reais dá um toque único à trama. Para aqueles que se dispõem a embarcar nessa aventura de mais de duas horas, o filme oferece uma experiência de narrativa desafiadora, com um clímax inesperado e um desfecho que deixa o espectador ansioso por mais.

Filme: Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido

Direção: Kim Jeong-hoon

Ano: 2022

Gênero: Ação/Aventura

Nota: 9/10