O melhor filme polonês de 2024: suspense policial que acaba de estrear na Netflix vai te deixar sem fôlego

Ultimamente, tramas como “Assalto Brutal”, ricas em detalhes às vezes não muito explícitos do estado paranoico que vigia na Polônia até o fim dos anos 1990, quando o regime comunista virou pó, tem dominado a novíssima cena cultural polaca, o que pode ser apreendido sob duas perspectivas diametralmente opostas. Se por um lado parece se estar diante de uma orquestração artística para um possível acerto de contas de uma nação consigo mesma, por outro, o cansaço do tema pode colocar tudo a perder, afastando-se quem anseia justamente por uma despretensiosa lufada de renovação. Michał Gazda se dispõe a correr o risco, reeditando uma das muitas histórias verídicas que se perdem na bruma corrosiva do tempo.

Um alarme desligado acaba com quatro funcionários mortos e um dos maiores roubos a banco da história da Polônia, tentando manter o nariz acima da linha da água depois de quatro décadas de comunismo. Nomeado como chefe das investigações, o detetive Tadeusz Gadacz vê no crime a oportunidade de se destacar e readquirir o prestígio de que já gozara, mas para isso terá que não só conduzir os trabalhos com mão de ferro, como também desviar-se das armadilhas colocadas pelos colegas mais novos, muitos filhos dos antigos líderes socialistas que a polícia adorava hostilizar. Olaf Lubaszenko equilibra-se entre esses dois universos do protagonista, um misantropo convicto depois da morte da esposa, mas lutando para despertar outra vez o benquerer da filha.

O roteiro de Dana Lukasinska e Bartosz Staszczyszyn entra no argumento central, uma questão de honra para o ministro dos Assuntos Internos, por meio das movimentações de Kasper, um ex-recruta que passa a trabalhar como segurança do banco assaltado, apontado por Gadacz como o suspeito número um. Após um primeiro ato arrastado, boa parte do filme gira em torno das relações subterrâneas entre o policial e o suposto ladrão, com a leitura sensível de Jedrzej Hycnar, atento às várias contradições torturantes de Kasper. O desfecho, onde um cai e o outro tenta se levantar, é uma metáfora sagaz do oscilação institucional da Polônia de há 34 anos, preocupada com a privatização dos bancos estatais, o que, pensavam, acabaria com os esquemas de lavagem de dinheiro de máfias de toda a Europa Oriental. Como se viu, não era assim tão fácil.

Filme: Assalto Brutal

Direção: Michał Gazda

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Policial

Nota: 8/10