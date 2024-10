Com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, comédia dramática aclamada em Cannes está na Netflix

Sean Baker é um cineasta de 53 anos conhecido por seus trabalhos independentes e autorais. Em 2017, ele se destacou por sua produção “Projeto Flórida” estrelada por Willem Dafoe. Quatro anos mais tarde, ele lançou “Red Rocket”, que segue estilo de filmagem similar, destacada pelo uso de câmeras na mão do operador e estilo documental, além da estética naturalista e filmada em locações reais, em paisagens suburbanas e decadentes.

Em “Red Rocket”, no enredo, também escrito por Baker em parceria com Chris Bergoch, é narrada a história de Mikey Saber (Simon Rex), um ex-ator pornô que decide retornar ao Texas, sua terra natal, depois de fracassar em Los Angeles. Completamente falido e desesperado, ele acaba batendo na porta da pessoa que menos deseja vê-lo, sua ex-mulher Lexi (Bree Elrod). Depois de ser expulso da varanda da casa dela, Mickey acaba a convencendo de deixá-lo se hospedar lá por alguns dias, até que ele consiga um trabalho e um lugar para ficar.

O relacionamento é problemático e tudo indica que Mickey fez por merecer o desprezo de Lexi. No entanto, ele luta para conseguir um emprego, sendo rejeitado em diversas entrevistas por conta de seu histórico como ator pornô. Sem alternativas e sem perspectivas, ele decide se oferecer para revender drogas de uma traficante da região. Conforme e retorna diariamente com dinheiro para casa e vai se reaproximando de Lexi, eles retomam o romance, até que Mickey conhece Strawberry (Suzanna Son), uma adolescente de 17 anos, em uma lanchonete.

Enquanto mantém um relacionamento com Lexi para poder continuar vivendo de graça na casa dela, Mickey passa a se relacionar, sem que ela saiba, com Strawberry, que além de jovem, bonita e sexy, tem desenvoltura com as lentes durante o ato sexual, fazendo-o acreditar que ela é o ticket que ele precisa para retornar ao mercado pornô. Conforme avança em seus artifícios para se dar bem, Mickey cai nas próprias armadilhas de autodestruição e fracassos.

A história é filmada em película 16 mm, proporcionando ares vintage e nostálgico a produção, trazendo textura às imagens e criando uma sensação de decadência e marginalização. O personagem tem uma personalidade carismática e ao mesmo tempo repulsiva, conferindo vulnerabilidade, humor e realismo. O filme mostra como a perseguição pelo “sonho americano” leva pessoas com moralidade distorcida por caminhos sombrios. Mesmo assim, consegue despertar empatia e comoção nos espectadores.

Baker abusa de iluminação natural e de locações naturais para criar uma estética minimalista, crua e real. A estrutura de sua narrativa é solta, sem seguir o padrão hollywoodiano e abordando um fragmento do cotidiano de seus protagonistas, não oferecendo exatamente um ponto de partida, um clímax e um desfecho, mas revelando um pouco da realidade ao redor do personagem.

Filme: Red Rocket

Direção: Sean Baker

Ano: 2021

Gênero: Drama/Comedia

Nota: 8/10