Um dos maiores sucessos de 2024: comédia romântica com Lindsay Lohan ficou 5 semanas no Top 10 mundial da Netflix

Lindsay Lohan vive um renascimento. Depois de um período afastada dos holofotes, a antiga estrela dos anos 2000 voltou a trilhar o caminho que a levou ao estrelato, com seu retorno ganhando fôlego após o sucesso “Meninas Malvadas” (2004), dirigido por Mark Waters. Em 2024, esse clássico foi resgatado por Samantha Jayne e Arturo Perez Jr., numa onda de remakes que domina boa parte da produção audiovisual contemporânea.

“Sorte no Amor” (2006), dirigido por Donald Petrie, representou um novo início para Lohan, que superava um ciclo de autodestruição marcado por festas, escândalos e romances conturbados, que afetaram negativamente sua carreira. Mais recentemente, após a tentativa com “Uma Quedinha de Natal” (2022), “Pedido Irlandês” se revelou uma combinação perfeita entre a atriz e a diretora Janeen Damian. Essa parceria, nascida em um trabalho anterior, dá a Lohan o espaço ideal para brilhar, com Damian explorando ao máximo sua habilidade em interagir com o elenco de apoio.

Kirsten Hansen escreveu um roteiro que dá à protagonista o papel de uma editora ambiciosa que, ao embarcar em um casamento por conveniência, enxerga uma chance de ascensão, apesar de estar consciente de dois grandes erros. Com essa premissa, “Pedido Irlandês” corre o risco de se aproximar de “O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997), uma das últimas grandes comédias românticas inteligentes. Embora falte ao filme de Damian a ousadia que P.J. Hogan trouxe à sua obra, ele ainda encontra seu caminho.

A essência da história envolve a transformação pessoal por meio do amor e do sacrifício, exigindo que os personagens abandonem velhos hábitos e busquem dentro de si a capacidade de mudança. Dois personagens distintos acabam se cruzando em suas jornadas, com a possibilidade de desaguar em um destino compartilhado. Mas, como muitas vezes ocorre, as coisas não saem como esperado. Maddie Kelly, interpretada por Lohan, é convidada para ser madrinha no casamento de sua amiga de infância, Emma Taylor, que se unirá a Paul Kennedy, um escritor que na verdade é auxiliado secretamente por Maddie em seus escritos.

Maddie, em um momento impulsivo, faz um pedido à Santa Brígida, e suas vidas viram de ponta-cabeça. Para Lohan, o “príncipe encantado” que surge é James Thomas, vivido por Ed Speleers, que, sem perceber, acaba sendo o herói de sua história. Speleers, aliás, rouba a cena em diversos momentos, contribuindo significativamente para o filme. Com isso, “Pedido Irlandês” mistura o charme de uma comédia romântica à la Hogan com pitadas de realismo mágico, tudo com um elenco que entrega uma atuação convincente.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeen Damian

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10