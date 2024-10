Romance com Kate Winslet, indicado a 43 prêmios e ovacionado no Festival de Toronto, está na Netflix

Com um orçamento de apenas 11 milhões de dólares, este drama australiano dirigido por Jocelyn Moorhouse ganhou vida de forma independente. O envolvimento de Kate Winslet foi crucial, aceitando um cachê menor para viabilizar o projeto. Jocelyn acreditava que sem uma estrela como Winslet, o financiamento seria difícil, tornando sua participação essencial. Como a atriz estava grávida, foi preciso aguardar o nascimento de seu filho e o fim do puerpério, o que valeu a espera.

Baseado no romance de PJ Hogan, o mesmo autor de “O Casamento de Muriel”, o filme é adaptado por Moorhouse, com Winslet brilhando no papel de Tilly Dunnage, uma costureira de sucesso que retorna à sua cidade natal, Dungatar, para cuidar de sua mãe, Molly (Judy Davis), e lidar com sombras de seu passado. Tilly carrega a reputação de assassina, apesar de não recordar o suposto crime, e sua mãe também não oferece respostas claras. Ambas são figuras marginalizadas, com Molly sendo taxada como “prostituta” pela população.

O retorno de Tilly gera um turbilhão na pequena cidade, onde seus elegantes vestidos parisienses causam alvoroço entre os moradores. Durante um jogo de futebol, sua presença sedutora desequilibra os atletas, levando o time local à vitória. Entre eles está Teddy (Liam Hemsworth), um amor antigo que reacende as chamas do passado entre os dois. A trama revela que o crime envolvendo Stewart Pettyman (Rory Potter), um valentão local, continua envolto em mistério, e Tilly precisa recuperar sua memória para se defender das acusações.

À medida que a história avança, Tilly se envolve em um romance com Teddy, o único a ignorar as fofocas que a cercam. Sua relação com a mãe se fortalece, e os motivos que a afastaram da cidade começam a ser desvendados. Embora o filme tenha momentos que poderiam ser mais ágeis, “A Vingança Está na Moda” oferece uma narrativa envolvente, impulsionada por um elenco talentoso que torna a experiência intensa e cheia de reviravoltas.

Filme: A Vingança está na Moda

Direção: Jocelyn Moorhouse

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Romance/Faroeste

Nota: 9/10