Acaba de chegar à Netflix: uma comédia inteligente e deliciosamente errada — diferente de tudo que você já viu

Mikey Saber, um ex-ator de filmes adultos, representa o arquétipo do “white trash” americano em “Red Rocket”, dirigido por Sean S. Baker. O filme se desenrola em meio ao cenário da primeira campanha presidencial de Donald Trump, em 2016, evocando o retorno do polêmico “foguete vermelho” após uma rejeição nas urnas, enquanto a administração desastrosa de Joe Biden abre espaço para uma possível reviravolta política. Mikey, outrora um astro renomado, encontra-se à beira da falência e retorna à sua cidade natal, Texas City, no litoral do Golfo do México, onde depende da ex-esposa Lexi e de sua sogra para se sustentar. Baker utiliza essa premissa para construir uma narrativa cativante sobre decadência e oportunismo, com um roteiro elaborado em parceria com Chris Bergoch, transformando a trajetória do protagonista em um épico moderno de perdedores e trapaceiros, ecoando o espírito inquieto que permeia as margens dos Estados Unidos.

Aceito com relutância por Lexi, Mikey chega à cidade com o corpo machucado e o orgulho ferido, buscando trabalhos temporários até revelar seu passado de 25 anos na indústria adulta, certo de que isso não lhe traria problemas. A atuação de Simon Rex destaca a comicidade involuntária de Mikey, e o tom do filme muda quando ele se torna vendedor de maconha para Leondria, uma influente figura local interpretada por Judy Hill. Com pouco mais que desconfiança, ela aceita a proposta de Mikey, que logo acumula dinheiro escondido sob o colchão da casa de Lexi. Sua tentativa de reacender o relacionamento com a ex é marcada por tensões e momentos de humor ácido, enquanto Bree Elrod, no papel de Lexi, oferece uma performance memorável, dando pistas sobre como a relação anterior do casal a levou à vida atual. A narrativa mergulha de cabeça nas transgressões de Mikey, sem abandonar o tom sarcástico e crítico.

Mikey exerce uma influência tóxica sobre os que o cercam, sendo Lonnifer, vizinho desajeitado de Lexi, o mais afetado por sua presença corrosiva. A virada na trama, habilmente conduzida por Baker, intensifica o caos que Mikey gera, especialmente em seu envolvimento com Morango, uma adolescente que trabalha numa loja de rosquinhas. Esse relacionamento, explorado minuciosamente pelo diretor, vai de um encanto inicial a uma dinâmica de abuso e manipulação, culminando em uma frustração compartilhada pelo público quando os verdadeiros planos de Mikey são revelados. Suzanna Son brilha como a jovem Morango, cuja história evita os mesmos erros que marcaram a vida de Lexi, enquanto Mikey acaba colhendo as consequências amargas de seus atos. Com a trilha sonora nostálgica de “Bye Bye Bye”, do ‘N Sync, o filme entrega uma reflexão sombria e irreverente sobre o fracasso americano.

Filme: Red Rocket

Direção: Sean S. Baker

Ano: 2021

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 9/10