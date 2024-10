Comédia de ação que permaneceu 355 dias no Top 10 da Netflix está agora no Prime Video e vale cada segundo do seu tempo

A repetição de temas em uma série de filmes é algo que poucos conseguem entender plenamente, mas quando executado com precisão, como é o caso de “Bad Boys para Sempre”, ele continua a atrair o público. Por que algumas histórias se sustentam por tanto tempo, repetindo personagens e enredos, sem perder o apelo popular? Michael Bay, um veterano no assunto, trouxe essa fórmula para Adil El Arbi e Bilall Fallah, que conseguiram manter a fidelidade à essência da franquia ao mesmo tempo em que trouxeram algo novo. Essa combinação de familiaridade e inovação é o que mantém o interesse do público vivo, e “Bad Boys para Sempre” conseguiu capturar esse espírito em um momento delicado, estreando pouco antes da pandemia de COVID-19 dominar o cenário mundial. A trama, que à primeira vista parece ser mais uma simples sequência, na verdade carrega nuances políticas e sociais que ampliam sua relevância. Embora inicialmente planejado como parte de uma trilogia, o sucesso do filme já deixou claro que uma nova continuação está a caminho, seja com o nome “Bad Boys 4” ou algo semelhante.

O terceiro ato, que deveria ser o grande clímax e justificar a continuidade da franquia, resolve-se de maneira bastante previsível, o que é exatamente o que muitos esperam. A fluidez do roteiro, escrito por Chris Bremmer, Joe Carnahan e Peter Craig, três nomes de peso na indústria cinematográfica, é um dos fatores que tornam “Bad Boys para Sempre” um dos mais empolgantes filmes de ação recentes. A combinação do talento dos diretores com os recursos tecnológicos disponíveis, especialmente nos 99% do filme que são carregados de efeitos visuais e sonoros impressionantes, faz com que o público seja imerso na experiência desde o início. A sequência de abertura, com uma visão aérea de Miami Beach acompanhada de uma trilha sonora intensa, estabelece o ritmo da história e nos prepara para o que está por vir. A cinematografia de Robrecht Heyvaert e a trilha de Lorne Balfe complementam perfeitamente as cenas cheias de ação e humor que acompanham os protagonistas, Mike Lowry (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence).

A dinâmica entre Smith e Lawrence é um dos pilares do filme. Mike continua sendo o solteirão festeiro, enquanto Marcus, agora avô, serve como o contraponto mais sensato e crítico. O humor de Lawrence, sempre afiado, consegue equilibrar o tom do filme, especialmente nas cenas mais tensas, trazendo leveza em momentos cruciais. Esse contraste entre os dois personagens, ambos em seus cinquenta anos e lidando com a realidade de uma vida policial em uma era tecnológica em rápida evolução, levanta uma questão central: estariam esses veteranos ainda preparados para enfrentar o crime em um mundo cada vez mais dominado por corporações poderosas, tráfico internacional e o caos social que resulta disso?

Os diretores conseguiram conduzir todas essas questões com habilidade. Cada personagem tem seu momento de destaque, e mesmo com muitos temas a serem abordados em pouco mais de duas horas, o filme consegue encaixar todas as suas peças de forma satisfatória. A trama se desenvolve passando pela breve aposentadoria de Marcus e a adaptação de Mike à nova realidade de trabalhar na AMMO, uma unidade de elite liderada por Rita, interpretada por Paola Nuñez. O retorno dos dois para a ação, juntamente com uma equipe mais jovem e dinâmica, adiciona frescor à história, especialmente com a vilã Isabel Aretas (Kate del Castillo), que protagoniza cenas de ação envolventes e dá um toque de romance ao filme.

“Bad Boys para Sempre” encerra de forma sólida, o que nos leva a questionar: há realmente necessidade de mais um filme? Embora essa pergunta ecoe, não podemos negar que o charme da franquia ainda tem fôlego, e a fórmula que a sustenta continua a ser eficaz. Eu, no entanto, fico com a função de observar e escrever sobre filmes, enquanto o público decide se ainda há espaço para mais uma sequência.

Filme: Bad Boys para Sempre

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah

Ano: 2020

Gêneros: Thriller/Ação/Comédia

Nota: 9/10