Comédia romântica inspirada em canção de George Michael, com Emilia Clarke, é deliciosa lição de amor e amadurecimento, na Netflix

Paul Feig, amplamente reconhecido por sua habilidade em conectar-se com o público, construiu uma carreira sólida ao dirigir comédias de sucesso e produzir séries aclamadas. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “Missão Madrinha de Casamento” e “Um Pequeno Favor”, além da criação de séries icônicas como “Freaks & Geeks” e a produção de “Minx”. Sua abordagem ao entretenimento o coloca como um nome de destaque no cenário audiovisual.

Em “Uma Segunda Chance Para Amar”, Feig traz à tona uma história romântica que desafia as convenções tradicionais do gênero. O roteiro, escrito por Emma Thompson e Bryony Kimmings, explora uma narrativa envolvente, com Emilia Clarke interpretando Kate, uma jovem que trabalha em uma loja temática de Natal, onde se veste diariamente como um elfo. Sem um lugar fixo para chamar de lar, ela se apoia em conhecidos ou em encontros esporádicos para encontrar um teto.

Kate, desde o início, revela uma personalidade impulsiva e negligente, especialmente no que diz respeito à sua relação com a família. Uma paixão antiga pela música e pelo palco parece ser a única constante em sua vida. Entretanto, seu sonho de brilhar em musicais se choca com a dura realidade de constantes rejeições, levando-a a um ciclo de frustração e incerteza.

A reviravolta acontece quando Kate encontra Tom (interpretado por Henry Golding), um homem que traz leveza e otimismo ao seu caótico mundo. Com uma abordagem calma e uma visão positiva, Tom começa a mostrar a Kate que sua vida pode ser muito mais do que ela imaginava, e que o caminho para a felicidade começa com a reconciliação consigo mesma. Através de Tom, Kate passa a perceber que muitos dos seus problemas têm origem em suas próprias atitudes, afastando pessoas que sempre se preocuparam com ela.

No decorrer da trama, o filme revela que Kate foi diagnosticada com uma grave condição de saúde, o que a colocou no centro das atenções de sua família por anos. No entanto, após um transplante que salvou sua vida, ela se vê perdida, sem saber como lidar com a nova fase de sua existência. Esse dilema pessoal se reflete em seu comportamento errático, à medida que ela tenta descobrir quem é e o que realmente deseja para o futuro.

O cenário natalino serve como pano de fundo para a jornada de autodescoberta de Kate, onde os temas de renovação, perdão e esperança, comumente associados ao Natal, moldam sua transformação. O transplante cardíaco, que é central na narrativa, simboliza não apenas a cura física, mas também o renascimento emocional da protagonista, que precisa curar tanto suas feridas internas quanto os laços afetivos que se deterioraram ao longo do tempo.

A trilha sonora, pontuada por “Last Christmas”, de George Michael, complementa perfeitamente a dualidade do filme, onde momentos de leveza e alegria são contrastados por cenas que expõem a vulnerabilidade e as fraquezas humanas. Emilia Clarke entrega uma performance tocante, dando vida a uma personagem imperfeita, mas profundamente humana. A evolução de Kate inspira o público a refletir sobre suas próprias jornadas e a inevitável necessidade de reconciliação consigo mesmo e com os outros, destacando que o verdadeiro amor pode ser encontrado na aceitação e na transformação pessoal.

O filme, com seu toque de humor, drama e romance, propõe uma reflexão mais ampla sobre a importância de estar aberto às mudanças e às novas oportunidades que surgem, mesmo que elas venham acompanhadas de desafios inesperados.

Filme: Uma Segunda Chance Para Amar

Direção: Paul Feig

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 8