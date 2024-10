Adaptação de livro de Stephen King, que ficou 50 semanas entre os mais lidos do mundo, estreia na Netflix

O fascínio de Stephen King por personagens infantis permeia grande parte de sua obra, e “If It Bleeds”, publicado em 2020, é mais uma prova disso. A coletânea inclui histórias como “Rato”, “Se Sangra”, “A Vida de Chuck” e “O Telefone do Sr. Harrigan”, retratando, em especial, a complexa relação de um menino com um ambiente progressivamente ameaçador. Dirigido por John Lee Hancock, “O Telefone do Sr. Harrigan” ganhou adaptação em 2022, mas o filme que realmente reitera as obsessões de King com infâncias devastadas é “Chamas da Vingança”. Essa narrativa evoca memórias de clássicos como “O Iluminado” (1980) e “Carrie, a Estranha” (1976), cuja execução esteve nas mãos dos renomados Stanley Kubrick e Brian De Palma. No entanto, aqui, sob a direção de Keith Thomas, a nova versão de “A Incendiária” (1980) parece estar mais focada em cumprir obrigações contratuais do que em atingir o nível de impacto dessas adaptações anteriores, mesmo com o suporte de um roteiro assinado por Scott Teems.

O filme se inicia com uma cena clássica do gênero: uma bebê no berço, prestes a trazer o primeiro susto, elemento recorrente no trabalho de King. Charlene McGee, anos depois, revela ser incapaz de controlar sua habilidade pirocinética, herdada de seu pai, Andy. Assim como no filme de 1984, os papéis principais ficam a cargo de Ryan Kiera Armstrong e Zac Efron, cuja dinâmica entre pai e filha gera reações mistas no público. A mãe, Vicky, interpretada por Sydney Lemmon, é alvo de um ataque telecinético perturbador de Charlie, acentuado pelos efeitos especiais supervisionados por Kristy Hollidge. Michael Greyeyes, no papel de John Rainbird, assume a tarefa de eliminar a ameaça dos McGee, mas fenômenos misteriosos, como explosões inexplicáveis, tornam sua missão mais complexa.

Embora “Chamas da Vingança” não alcance o impacto de outras adaptações das obras de Stephen King, a direção de Thomas garante algumas conexões instigantes com os maiores sucessos do autor. O longa sublinha uma ideia central recorrente: o universo infantil, em sua vastidão, abriga emoções conhecidas e esperadas, mas, sobretudo, as mais perigosas e imprevisíveis. E quem pode negar a intensidade desses sentimentos ocultos?

Filme: Chamas da Vingança

Direção: Keith Thomas

Ano: 2022

Gêneros: Terror/Ficção científica

Nota: 8/10