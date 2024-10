No Top 10 da Netflix em 70 países: suspense baseado em livro de Stephen King com mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo

Andy McGee (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) são um casal jovem que caiu nas mãos de uma organização secreta chamada “A Oficina”, que conduziu neles experimentos científicos, resultando em poderes paranormais. Contudo, esses dons vêm com um alto custo: cada vez que utilizam suas habilidades, eles sofrem sangramentos cerebrais, o que pode culminar em consequências graves, até mesmo fatais. Assim, ambos precisam empregar seus poderes com extrema cautela.

Vicky possui telecinese, a capacidade de mover objetos com a mente, enquanto Andy tem o poder de influenciar a mente das pessoas, exercendo controle mental sobre elas. Apesar de suas habilidades extraordinárias, o casal tenta levar uma vida normal, mantendo seus poderes em segredo e criando sua filha, Charlie (Ryan Kiera Armstrong), da maneira mais convencional possível, embora a menina também tenha habilidades sobrenaturais.

Charlie, por sua vez, domina a pirocinese, o poder de provocar incêndios de forma espontânea, capaz de causar explosões devastadoras. Ainda jovem e sem pleno controle sobre sua força, Charlie é orientada pelos pais a reprimir seu poder, evitando usá-lo a qualquer custo. No entanto, à medida que cresce, a garota começa a enfrentar desafios para conter suas habilidades, especialmente quando emoções como raiva e frustração afloram, fazendo com que sua pirocinese se manifeste de maneira incontrolável.

A vida da família McGee, já marcada por tensões, toma um rumo perigoso quando um incidente envolvendo Charlie na escola atrai a atenção das autoridades. Agora, com o governo e agentes da Oficina em seu encalço, a família precisa manter um perfil discreto para evitar a captura de Charlie, que se torna alvo de um plano para ser estudada e explorada por seus poderes. O enredo se desenrola com Andy determinado a proteger sua filha, a qualquer preço, da organização implacável.

Lançado em 2022, “Chamas da Vingança” é dirigido por Keith Thomas e é uma adaptação do livro homônimo de Stephen King. O roteiro foi escrito por Scott Teems, e a trilha sonora é assinada por John Carpenter, renomado diretor e compositor. Curiosamente, Carpenter estava cotado para dirigir a versão de 1984 do filme, mas foi substituído após o fracasso de bilheteria de seu longa “O Enigma de Outro Mundo” (1982). Posteriormente, ele dirigiria “Christine, o Carro Assassino” (1983), também baseado em uma obra de King.

Além de explorar os conflitos sobrenaturais, o filme também destaca o dilema interno de Charlie, que enfrenta uma luta moral ao lidar com seus poderes. A máxima “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades” se aplica à trajetória da jovem, que precisa aprender a usar sua habilidade não como instrumento de vingança ou fruto de suas emoções, mas para se proteger e, eventualmente, ajudar outras pessoas em momentos de necessidade.

A adaptação atualiza a trama original, escrita por King na década de 1980, trazendo-a para o contexto moderno. Embora o filme tenha uma atmosfera densa e um tom de suspense, ele exige de Zac Efron um desempenho fora de sua zona de conforto, explorando um gênero diferente daqueles em que costuma atuar. No entanto, a produção não consegue criar uma conexão profunda com o público, falhando em gerar o nível de tensão e empolgação esperado de uma obra de terror psicológico.

Na época de seu lançamento, “Chamas da Vingança” vendeu cerca de 1,5 milhão de cópias apenas nos Estados Unidos, consolidando-se como um sucesso literário. No entanto, apesar do sucesso comercial do livro, o filme de 2022, assim como a versão de 1984, não foi capaz de atingir o mesmo impacto, permanecendo como uma adaptação que, embora fiel em vários aspectos, não eleva a intensidade e a profundidade da história original para as telas de maneira plenamente satisfatória.

Filme: Chamas da Vingança

Direção: Keith Thomas

Ano: 2022

Gêneros: Suspense

Nota: 8