Sorria e relaxe: comédia romântica imperdível com Rachel McAdams e Harrison Ford está na Netflix

Nos últimos quinze anos, surgiram inúmeros filmes que se dedicam a explorar os bastidores da televisão, especialmente o universo dos telejornais. O subgênero, que disseca o ambiente jornalístico, se mostrou autossuficiente, atraindo espectadores interessados no tema. Para os aficionados por essa área, tramas como a de “Uma Manhã Gloriosa” oferecem entretenimento certeiro. A direção de Roger Michell (1956-2021) combina leveza e dinamismo ao abordar temas pertinentes, conduzindo a narrativa de forma fluida, com conflitos que se desenrolam de maneira natural e objetiva, sem a pretensão de aprofundamento excessivo.

Diferente de produções que buscam apresentar questões de grande seriedade, como “Um Lindo Dia na Vizinhança”, de Marielle Heller, ou “O Escândalo”, de Jay Roach, ambos de 2019, ou ainda filmes mais antigos, como “Nos Bastidores da Notícia” (1987), de James L. Brooks, este enredo assume uma abordagem quase lúdica. Acompanhamos a jornada de uma produtora que enfrenta sucessivas reviravoltas profissionais e pessoais, subindo degraus na carreira enquanto vê sua vida íntima desmoronar. A pergunta inevitável que paira sobre quem assiste é: até quando ela vai suportar essa rotina insana?

Becky Fuller vive em constante movimento, sem vislumbrar qualquer problema nisso. Sua ambição é clara: quer se aposentar como produtora executiva de um telejornal matinal de uma emissora líder de audiência. Só depois disso, quem sabe, poderá ter tempo para uma vida pessoal mais equilibrada, sem precisar lidar com telefonemas irritantes de chefes abusivos. Becky começa seu dia às primeiras horas da madrugada, indo atrás de repórteres e âncoras, ajustando os detalhes do programa, já pensando nas pautas para o dia seguinte. Tudo parece sob controle, até que seu mundo vira do avesso.

A roteirista Aline Brosh McKenna, conhecida pelo sucesso de “O Diabo Veste Prada” (2006), entende bem como contar a história de uma jovem mulher enfrentando desafios no trabalho. Após ser demitida, Becky cruza o rio para Manhattan, onde assume um novo cargo em uma emissora em crise. A situação caótica, agravada pelos baixos índices de audiência, é o pano de fundo para sua nova realidade. Após uma entrevista cheia de tensão com Jerry Barnes, vivido por Jeff Goldblum, Becky é contratada, iniciando uma nova fase cheia de desafios.

Rachel McAdams brilha no papel de Becky, uma protagonista que equilibra a correria do trabalho com uma vida pessoal quase inexistente. Mesmo resignada à solteirice, ela mantém suas prioridades em ordem, com o trabalho sempre à frente. O diretor Michell destaca os momentos em que a ambição da personagem fica evidente, especialmente no embate entre Becky e o âncora Mike Pomeroy, interpretado por Harrison Ford. As tensões entre os dois refletem uma crítica contundente ao estado atual do telejornalismo, algo que ressoa em diversas culturas na era digital.

Filme: Uma Manhã Gloriosa

Direção: Roger Michell

Ano: 2010

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 8/10