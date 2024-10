Comédia de ação com Dwayne Johnson, na Netflix, é o filme mais assistido do Brasil na atualidade

Talvez Dwayne “The Rock” Johnson seja na indústria cultural de nossos dias quem melhor transite de um lado para o outro, da comédia para as sequências de ação e delas para arcos dramáticos entre o morno e o quente, fervendo — ajudado, por óbvio, pela aparência sui generis. The Rock começara sem qualquer estardalhaço, quase surdamente, em “O Retorno da Múmia” (2001), de Stephen Sommers, e cerca de dois anos mais tarde, materializava aos poucos as esperanças que o público e parte da crítica punham nele, fazendo justiça a cada oportunidade, livrando-se de estigmas cruéis que grudam-lhe sobre os músculos sempre evidentes ao passo que mantém a aura de herói que encarna à perfeição, sacrificando-se de verdade em cenas que exigem-lhe o condicionamento de que ninguém duvida. É o que se constata em “Bem-Vindo à Selva”, em cuja introdução o diretor Peter Berg dá azo a uma perspicaz blague metalinguística comparando o potencial de seu novo astro ao legado de um veterano para ninguém botar defeito.

Beck, um “especialista em recuperação”, entra numa boate e dá de cara com Arnold Schwarzenegger, saindo, como se estivessem trocando de lugar. Como se sabe, o eterno Exterminador do Futuro tinha ainda bastante lenha para queimar, acumulando mais algumas centenas de milhares de dólares numa das grifes mais duradouras e lucrativas de Hollywood — sorte que, ninguém questionava, também tem sido a de The Rock. Alguns socos e pontapés depois, Beck é despachado para uma missão ultrassecreta na Amazônia, um fetiche, palavra mágica capaz de animar públicos os mais diversos, e o roteiro de R.J. Stewart e James Vanderbilt nos leva por uma jornada de beleza cheia das texturas a que a computação gráfica dá ênfase. Ele chega a El Dorado, um vilarejo perdido na imensidão da floresta, onde um certo Hatcher manda e desmanda, e essa é a hora em que Christopher Walken brilha como um antagonista quase caricato, muito de acordo com o clichezão de imaginar a Amazônia como um éden de onde o ouro brota da terra, mas o amanhã se esvai nas mãos criminosas dos homens.

Na virada do segundo para o terceiro ato, o ator Berg inclui o antirromance de Beck e Mariana, a balconista de bar interpretada por Rosario Dawson, sem se esquecer de Walken, que transforma monólogos à primeira vista enfadonhos em espetáculos à parte. Matreiramente, “Bem-Vindo à Selva” vai muito além do protocolo em tramas dessa natureza, o que pode ser pouco assim mesmo. Não é esse o caso aqui.

Filme: Bem-Vindo à Selva

Direção: Peter Berg

Ano: 2003

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 8/10