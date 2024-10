O filme mais assistido do mundo na atualidade: Tim Burton, na Netflix, vai te fazer querer ficar em casa este fim de semana

Ao longo da história do cinema, diretores renomados dedicaram-se a retratar as lembranças, nem sempre suaves, de personagens em busca de maturidade. Nomes como Ingmar Bergman, com “Fanny e Alexander”, e Federico Fellini, em “Amarcord”, exploraram essas jornadas interiores. Nos tempos atuais, Luca Guadagnino em “Me Chame Pelo Seu Nome” e Paolo Sorrentino em “A Mão de Deus” também abraçaram essa temática.

“O Lar das Crianças Peculiares” de Tim Burton segue a trilha dessas narrativas de memória e perda, refletindo o sentimento de um jovem em luto pela morte do avô. Baseado no romance de Ransom Riggs, Burton constrói uma adaptação visual que captura as nuances do texto original, sem jamais perder o encantamento que Riggs apenas alude. O roteiro de Jane Goldman explora a jornada de Jacob, um adolescente que, ao perder o avô, descobre um segredo há muito escondido, revelando uma trama que transcende gerações.

Momentos de crise frequentemente levam os jovens a um amadurecimento forçado, mas a pureza infantil permanece, suavizando até os cenários mais sombrios. A sinceridade desarmante e a capacidade de adaptação dos mais novos contrastam com a rigidez dos adultos, que muitas vezes falham em lidar com as mesmas adversidades. Esses atributos da infância tornam-se cruciais em meio às provações mais árduas, em que a realidade parece impiedosa. No entanto, a infância carrega também os traumas que se infiltram e persistem ao longo da vida.

Em “O Lar das Crianças Peculiares”, Asa Butterfield traz à tona essa complexidade emocional através de Jake, um personagem preso entre o luto e o mistério. A conexão entre Jake e seu avô, marcada por afeto e segredos, acaba sendo a chave para uma nova jornada. Tim Burton conduz essa narrativa de forma a criar um universo onde o extraordinário e o familiar coexistem, oferecendo uma aventura que transcende a simples história de amadurecimento e leva o espectador a reflexões mais profundas.

Filme: O Lar das Crianças Peculiares

Direção: Tim Burton

Ano: 2016

Gêneros: Fantasia/Aventura

Nota: 8/10