Thriller policial com Benicio Del Toro visto por 155 milhões de assinantes na Netflix

Grant Singer, conhecido por seu trabalho em videoclipes de artistas renomados como The Weeknd, Skrillex e Sam Smith, utiliza essa experiência para moldar o tom disciplinado e audacioso de sua estreia na direção de longas-metragens com “Camaleões”. Embora sua incursão na ficção não vá muito além do previsível, o controle que ele exerce sobre o elenco é inegável, extraindo atuações marcantes de cada ator, o que distingue sua obra da maioria dos suspenses policiais, especialmente quando se trata de diretores novatos.

Conforme a narrativa avança, o filme revela a intenção de Singer de fugir dos clichês. Ainda que esse esforço seja irregular em alguns momentos, é notável o modo como ele envolve o público e o prepara para uma conclusão de caráter farsesco, o que surpreende e cativa. O filme tem uma abordagem que, mesmo com falhas pontuais, propõe uma visão instigante do desenrolar da trama.

O roteiro, escrito por Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro, se aprofunda nas motivações humanas a partir do segundo ato, quando os personagens começam a mostrar camadas mais complexas. Del Toro, que só aparece de forma significativa na segunda metade do filme, traz profundidade à história. O foco principal, no entanto, gira em torno de Will Grady, um homem aparentemente imune a grandes sofrimentos ou privações, interpretado com a habitual competência por Justin Timberlake.

Timberlake, conhecido por sua habilidade em lidar com personagens de moral ambígua, adapta-se perfeitamente ao papel de Grady, um empresário do setor imobiliário em Scarborough, uma cidade no nordeste da Inglaterra. Ele compra uma mansão por um preço irrisório, o que seria um motivo de orgulho para sua mãe, Camille, interpretada por Frances Fisher, se não fosse o fato de que pretende morar no local com sua namorada, Summer Elswick, vivida por Matilda Lutz. A construção inicial do conflito é habilmente trabalhada por Singer, revelando apenas o necessário para manter a trama fluida.

O ponto de virada na vida de Grady acontece quando ele encontra o corpo brutalmente assassinado de Summer. A partir daí, o filme assume uma tonalidade mais sombria, lançando suspeitas sobre Grady enquanto o detetive Tom Nichols, vivido por Benicio Del Toro, investiga o crime. Nichols, conhecido por sua obsessão em casos semelhantes, tem como parceiro Dan Cleary, interpretado por Ato Essandoh, que traz um contraponto equilibrado à personalidade macabra de Nichols.

Del Toro dá vida ao detetive Nichols de maneira excepcional, destacando seu lado melancólico com uma performance introspectiva. Seus olhos expressivos, marcados por profundas olheiras, refletem a exaustão emocional do personagem. O relacionamento conturbado de Nichols com sua esposa Judy, interpretada por Alicia Silverstone, adiciona uma camada de tensão ao enredo, tornando-o ainda mais denso e sufocante. No entanto, essa tensão também oferece momentos de alívio em uma narrativa que, em sua essência, é desconfortável e inquietante.

Singer demonstra um claro domínio sobre a atmosfera do filme, transformando uma história aparentemente simples em um thriller psicológico impactante. A direção cuidadosa e a atenção aos detalhes revelam um cineasta promissor, capaz de criar uma experiência cinematográfica rica em nuances. O filme se destaca pela combinação de atuações intensas, um roteiro bem estruturado e uma direção que sabe como manipular o suspense para manter a audiência atenta até o último momento.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 9/10