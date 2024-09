Obra-prima de ação dirigida por Denis Villeneuve, com 3 indicações ao Oscar e atuação brilhante de Benicio Del Toro, na Netflix

No universo onde ética e legalidade se confundem de forma perturbadora, Kate Macer (Emily Blunt), uma obstinada agente do FBI, vê-se à frente de uma tarefa tão complexa quanto desafiadora. Especializada em casos de sequestro, ela é designada para uma missão fora dos limites tradicionais de sua atuação. Convidada a integrar uma operação anti-narcotráfico sob a alçada do Departamento de Defesa, Kate rapidamente descobre que essa nova realidade subverte todas as suas noções de justiça e dever.

Liderando a equipe está o experiente e pragmático agente da CIA, Matt Graver (Josh Brolin), que, junto ao misterioso e implacável mercenário Alejandro (Benicio Del Toro), conduz as ações. Alejandro é uma figura multifacetada, capaz de se infiltrar tanto nos círculos mais altos do crime quanto entre as autoridades de países como Estados Unidos, Colômbia e México. Sua habilidade de transitar entre esses mundos sombrios o torna uma presença ao mesmo tempo fascinante e ameaçadora.

Conforme a missão avança, Kate se depara com uma operação que ignora os preceitos legais, agindo de forma furtiva e sem qualquer respeito às normas constitucionais ou éticas. Esse grupo opera sem restrições, com o único objetivo de desmantelar os impérios do narcotráfico que espalham violência inimaginável. Eles atuam em um território onde as regras comuns não se aplicam, e o confronto com o poder brutal dos cartéis redefine os conceitos de justiça aos quais estamos acostumados.

Kate, profundamente abalada pelas práticas brutais que presencia, começa a questionar os limites morais dessa operação. A cada nova ação, ela tenta intervir, buscando impor um código de conduta, mas suas tentativas se mostram ineficazes. Mesmo com sua consciência atormentada, Kate reconhece que o trabalho que realizava com seu parceiro Reggie Wayne (Daniel Kaluuya) nas ruas, embora importante, não tem o alcance necessário para enfrentar as forças do narcotráfico em grande escala. Kate emerge como uma protagonista vulnerável, mas implacável, lutando para preservar seus valores em um ambiente onde a moralidade é constantemente testada.

Sob a direção meticulosa de Denis Villeneuve e com um roteiro magistral de Taylor Sheridan, “Sicario: Terra de Ninguém” ultrapassa os limites do gênero de ação, transformando-se em uma poderosa narrativa com o peso de um drama de guerra. A trilha sonora tensa e perturbadora intensifica o clima sombrio, enquanto a violência gráfica, apresentada de forma direta e impactante, desafia o espectador a confrontar uma realidade aterradora.

As performances dos atores são impecáveis, elevando o filme a uma experiência visceral e inquietante. Disponível na Netflix, “Sicario” não é apenas um filme; é uma jornada imersiva e devastadora que, com seu realismo brutal, nos força a encarar verdades desconfortáveis sobre o mundo e a fragilidade da nossa noção de segurança.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2015

Gênero: Ação / Policial

Nota: 10/10