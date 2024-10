O novo filme de Jake Johnson chega à Netflix e vai transformar o seu final de semana

Os sonhos são as únicas coisas capazes de tornar a vida mais suportável e menos infame. Que grande revolução haveria de se dar nos povos do mundo inteiro se cada um tivesse sonhos grandiosos o bastante para serem perseguidos sem folga, até que, por fim, saíssem do baço plano das ideias e passassem à vida como ela é, o que, evidentemente, só seria possível se fôssemos todos dignos desses sonhos. Quase sempre é necessário que larguemos tudo, abandonemos a vida que levávamos, sintamo-nos livres para rever determinados pontos de nossa trajetória para que consigamos acessar os meandros mais obscuros de nosso espírito, tudo isso para que nos aflore a sensibilidade, passagem mística e sanguínea entre nossa pobre carne e a transcendência, onde se revelam todos os segredos. É por aí que Jake Johnson leva “Autoconfiança”, comédia azeda e brilhante escrita e estrelada por ele sobre um homem envenenado pelo tédio. À medida que a história toma corpo, mais o público se compadece de Tommy, alguém que parece alienado do que poderia ter de mais particular, de mais íntimo, pequena tragédia que o leva a aceitar uma proposta indecente e reveladora.

Johnson estreia na direção com uma bomba. Depois da pandemia de covid-19, ficou muito mais difícil convencer as pessoas de que os vínculos importam e de que extrapolar a dureza da realidade é literalmente vital para que a humanidade se mantenha com seu melhor — e seu pior. Sonhar pode vir a ser uma perigosa armadilha. Quando a vida entra numa espécie de repetição eterna, e ciclos se iniciam e têm fim sem que consigamos perceber, é hora de mudanças radicais no que temos feito de nossa jornada aqui embaixo. Tommy chega a um ponto em que não sabe o que pode ser a dura realidade e aquilo que só existe mesmo em sua cabeça tomada por devaneios, quiçá emulando os dias de glória de que jamais pudera usufruir.

O personagem central, encarnado com bravura por Johnson, é o arquétipo da boa loucura — porque, por óbvio, a insânia também dispõe de dois lados —, se perdendo e tornando a se encontrar num carrossel de desejos recalcados, seu tormento e sua salvação. Depois que entra na limusine de Andy Samberg, interpretando a si mesmo, disposto a qualquer coisa para esquecer o fim do namoro de 23 anos com Theresa, de Natalie Morales, sua vida está por um fio. Johnson tece uma crítica bem-humorada, repleta de golpes secos, sobre a sociedade do espetáculo, que se aproveita de tipos autoindulgentes e frágeis para aplacar o tédio das classes abastadas e ganhar dinheiro. E o resto já se sabe.

Filme: Autoconfiança

Direção: Jake Johnson

Ano: 2023

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10