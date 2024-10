A história de amor proibido com Rooney Mara e Casey Affleck que foi aclamada em Sundance, no Prime Video

David Lowery, amplamente reconhecido por trabalhos como “Meu Amigo, o Dragão”, “Sombras da Vida” e “A Lenda do Cavaleiro Verde”, apresenta em “Amor Fora da Lei” um drama ambientado nos anos 1970, com elementos de faroeste. Estrelado por Rooney Mara, Casey Affleck e Ben Foster, o longa gira em torno de Ruth (Mara), uma jovem do interior do Texas cuja vida é transformada ao se apaixonar por Bob (Affleck), um vigarista carismático. A história remonta ao primeiro encontro do casal, quando Ruth tinha apenas 12 anos, ressaltando o poder e a complexidade do vínculo emocional que se forma entre eles.

Lowery constrói uma atmosfera única, quase etérea, que sublinha a intensidade do relacionamento entre os dois protagonistas, fazendo com que cada obstáculo que enfrentam seja ainda mais pungente. A trama se intensifica após um tiroteio com a polícia, quando ambos são presos. Ruth, grávida, consegue a liberdade, enquanto Bob é condenado a 25 anos de prisão. A partir desse ponto, a narrativa assume um tom melancólico e introspectivo, acompanhando a luta solitária de Ruth enquanto ela cria sua filha, Sylvie, e tenta manter viva a conexão com Bob através de cartas.

O filme é permeado por uma profunda tristeza, refletindo as consequências das escolhas impulsivas de Ruth e o peso que essas decisões impõem sobre sua vida. Ela é retratada como uma mãe que carrega o fardo de suas ações passadas, enquanto Bob, um delinquente movido por uma paixão avassaladora, acredita que pode reverter o destino com sua astúcia, embora careça da brutalidade necessária para enfrentar o mundo impiedoso à sua volta. Seus sonhos de reunir a família e levar uma vida pacífica contrastam com a realidade que os cerca.

A tensão na trama aumenta quando três mercenários chegam à pequena cidade, determinados a capturar Bob em troca de uma recompensa. Esse novo elemento na narrativa amplifica o clima de perigo iminente, à medida que a violência se aproxima novamente dos personagens.

“Amor Fora da Lei* destaca-se pela autenticidade com que retrata o Texas dos anos 1970. A direção de arte e os figurinos capturam com precisão a época, enquanto a cinematografia de Bradford Young — indicado ao Oscar por “A Chegada” — mergulha o espectador em uma paisagem visualmente cativante. Sua abordagem naturalista explora a beleza bruta do ambiente texano, criando um pano de fundo que intensifica a experiência emocional do filme.

Lowery ultrapassa as fronteiras do gênero faroeste, oferecendo um drama psicológico que explora com profundidade os conflitos internos de seus personagens e as complicações de suas relações. “Amor Fora da Lei”, disponível no Prime Video, vai além de uma simples narrativa sobre amor e crime. Trata-se de uma reflexão íntima sobre personagens que lutam contra seus próprios demônios, enquanto enfrentam as circunstâncias que os aprisionam, oferecendo ao público uma obra rica em nuances e contemplativa em sua essência.

Com uma narrativa poderosa, “Amor Fora da Lei” não se contenta em apenas contar uma história, mas convida o espectador a mergulhar na jornada emocional de seus protagonistas. Lowery, com seu estilo característico, cria uma experiência cinematográfica onde cada detalhe importa – da delicadeza dos gestos ao desespero contido nos olhares. Essa profundidade emocional transforma o filme em uma obra que toca o espectador em níveis mais profundos, tornando-o memorável em meio às produções contemporâneas.

Filme: Amor Fora da Lei

Direção: David Lowery

Ano: 2013

Gênero: Faroeste/Drama/Romance

Nota: 9/10